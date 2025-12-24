İslam dünyasında kandil geceleri, inananlar için maneviyatın yükseldiği, ibadet ve duaların önemi arttığı özel zamanlar olarak kabul edilir. Kandil geceleri, Müslümanlar tarafından hem bireysel hem de toplumsal anlamda ruhsal arınma fırsatı olarak değerlendirilir. Peki, Kandil ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili ne zaman? Üç ayların ilk kandili ne zaman? Detaylar...

KANDİL NE ZAMAN HANGİ GÜN?

2025-2026 dönemi için öne çıkan kandil ve dini günler şunlardır:

25 Aralık 2025 Perşembe: Regaip Kandili

15 Ocak 2026 Salı: Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

16 Haziran 2026 Salı: Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe: Aşure Günü

Bu özel günler, İslam inancında hem toplumsal hem bireysel anlamda manevi arınma ve ibadetlerin yoğunlaştığı dönemler olarak kabul edilmektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, İslam dünyasında manevi arınmanın başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk perşembe gecesinde idrak edilir. 2025 yılında Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlamış olup, Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi kutlanacaktır.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, sadece bireysel ibadetler için değil, aynı zamanda aile ve toplum bağlarının güçlenmesine de vesile olan bir gecedir. Bu geceye özel olarak yapılan ibadetler arasında; namaz kılmak, Kur'an okumak, sadaka vermek ve Allah'a şükretmek öne çıkar.

2026 KANDİL GÜNLERİ

