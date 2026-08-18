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Kamil Yediyıldız kimdir? Kamil Yediyıldız'ın oğlu Enes Yediyıldız kimdir?

Kamil Yediyıldız kimdir? Kamil Yediyıldız'ın oğlu Enes Yediyıldız kimdir?
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AK Parti Ordu Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes Yediyıldız’ın düğünü için hazırlattığı davetiyeyle gündem oldu. Davetiyede gelin ve damat yerine baba-oğul fotoğrafının kullanılması dikkat çekti. Peki, Kamil Yediyıldız kimdir? Kamil Yediyıldız'ın oğlu Enes Yediyıldız kimdir? Detaylar haberimizde.

Ak Parti Ordu Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes Yediyıldız ile gelini Zübeydenur’un evlilik töreni öncesinde hazırlattığı düğün davetiyesiyle gündeme geldi. Davetiyede gelin ve damat yerine baba-oğul fotoğrafının kullanılması dikkat çekti. Peki, Kamil Yediyıldız kimdir? Kamil Yediyıldız'ın oğlu Enes Yediyıldız kimdir?

KAMİL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Kamil Yediyıldız, AK Parti Ordu Aybastı İlçe Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yediyıldız, oğlu Enes Yediyıldız ile Zübeydenur’un Erzenoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleşecek evlilik töreni öncesinde hazırlattığı düğün davetiyesiyle gündeme geldi.

Davetiyede alışılmışın aksine gelin ve damadın fotoğrafı yerine Enes Yediyıldız ile babası Kamil Yediyıldız’ın birlikte çekildiği fotoğraf kullanıldı. Gelinin görseline yer verilmemesi sosyal medyada dikkat çekti.

Kamil Yediyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçe halkını ve hemşehrilerini düğüne davet etti.

"Kıymetli hemşehrilerim, hayatımızın en anlamlı ve en güzel günlerinden birini yaşarken, bu mutluluğumuzu siz kıymetli hemşehrilerimiz ve gönül dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evlatlarımız Enes ve Zübeydenur’un yuva kuracağı bu özel günümüzde, sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır. Yoğunluk içerisinde davetimizi bizzat ulaştıramadığımız, arayamadığımız veya sehven unuttuğumuz kıymetli dostlarımızın affına sığınıyor, bu paylaşımımızı gönülden yapılmış bir davet olarak kabul etmelerini özellikle rica ediyorum."

KAMİL YEDİYILDIZ'IN OĞLU ENES YEDİYILDIZ KİMDİR?

Enes Yediyıldız, AK Parti Ordu Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız’ın oğludur. Enes Yediyıldız, Zübeydenur ile evlilik töreni gerçekleştirecek.

Enes Yediyıldız hakkında kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgi bu kapsamla sınırlıdır. Düğün davetiyesinde ise Enes Yediyıldız’ın gelin Zübeydenur yerine babası Kamil Yediyıldız ile birlikte çekilmiş fotoğrafının kullanılması dikkat çekmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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