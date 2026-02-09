Kamil Yazıcı neden öldü, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı kimdir?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'nın hayatını kaybetmesi sonrası gözler "Kamil Yazıcı neden öldü?" sorusuna çevrildi. Uzun yıllar Anadolu Grubu'na yön veren Kamil Yazıcı'nın kim olduğu, iş dünyasındaki başarıları ve bıraktığı miras kamuoyu tarafından araştırılıyor.

KAMİL YAZICI NEDEN ÖLDÜ?

97 yaşında hayatını kaybeden duayen isimle ilgili ölüm nedenine dair resmi bir hastalık açıklaması yapılmadı. Yapılan bilgilendirmede, vefatın ileri yaşa bağlı doğal nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Uzun yıllar iş dünyasında iz bırakan isim için sağlık durumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmazken, ailesi ve yakın çevresi vefatın yaşlılığa bağlı nedenlerle gerçekleştiğini belirtti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, son dönemde ciddi bir hastalık süreci yaşanmadı.

ANADOLU GRUBU'NDAN CENAZE PROGRAMI DUYURUSU

Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Merhum için düzenlenecek törenin programı şu şekilde açıklandı:

CENAZE TÖRENİ 11 ŞUBAT'TA DÜZENLENECEK

Cenaze namazı, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, İstanbul Ataşehir'de bulunan Batı Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde, öğle namazının ardından kılınacak.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Cenaze namazının ardından merhumun naaşı, Maltepe Mezarlığı'nda yer alan aile kabristanına defnedilecek. Törene iş dünyasından çok sayıda ismin ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

ANADOLU GRUBU ONURSAL BAŞKANI KAMİL YAZICI KİMDİR?

Kamil Yazıcı'nın iş dünyasındaki yükselişi, Türkiye'nin en çok konuşulan ve en uzun soluklu dostluklarından biriyle şekillendi. Bu yolculuk, sadece bir ortaklık değil, aynı zamanda bir vizyon birlikteliği olarak tarihe geçti.

İZZET ÖZİLHAN İLE KADERİ DEĞİŞTİREN TANIŞMA

Yazıcı, 1950 yılında İstanbul'da vatani görevini sürdürdüğü sırada İzzet Özilhan ile tanıştı. Bu karşılaşma, ilerleyen yıllarda Anadolu Grubu'nun doğmasına zemin hazırlayan güçlü bir ortaklığın başlangıcı oldu. İki isim, yokluklardan doğan bir iş fikrini küresel ölçekte bir başarı hikâyesine dönüştürdü.

YERLİ VE KÜRESEL DEV MARKALARIN ARKASINDAKİ İSİM

Kamil Yazıcı, Efes Pilsen ve Adel Kalem gibi Türkiye'nin simge markalarının gelişiminde kilit rol oynadı. Bununla birlikte Isuzu, Coca-Cola, Skoda ve Jawa gibi dünya çapında markalarla kurulan stratejik ortaklıkların da mimarları arasında yer aldı. Bu adımlar, Anadolu Grubu'nu uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline getirdi.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI İLE ONURLANDIRILDI

Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile taçlandırıldı. Bu ödül, Yazıcı'nın yalnızca bir iş insanı değil, ülke kalkınmasına yön veren bir isim olarak kabul edildiğinin de göstergesi oldu.

SADECE İŞ İNSANI DEĞİL, BİR GÖNÜL ADAMIYDI

Kamil Yazıcı, kazandığını toplumla paylaşmayı temel bir ilke olarak benimsedi. Anadolu Vakfı çatısı altında yürütülen çalışmalar sayesinde bugüne kadar 50'den fazla eğitim kurumu, hastane ve spor tesisi hayata geçirildi. Binlerce öğrenciye sağlanan burslar, onun eğitime verdiği önemin en somut örnekleri arasında yer aldı.

BAYRAK TORUNUNA EMANET EDİLDİ

2007 yılında yönetim kurulu başkanlığı görevini devreden Yazıcı, "Onursal Başkan" unvanıyla grubun manevi lideri olmayı sürdürdü. Grubun yönetimi, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan değişiklikle torunu Kamil Süleyman Yazıcı'ya devredildi. Böylece Anadolu Grubu'nda kuşaklar arası liderlik süreci resmen tamamlanmış oldu.