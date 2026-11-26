Kamil Koç'un 100. yıl için başlattığı 100 TL'lik bilet kampanyası 25 Kasım 2026'da başladı ve satış 1 Aralık 2026'ya kadar sürüyor. Toplam kontenjan 100 bin bilet. GZT'nin 26 Kasım sabahı yayımlanan haberine göre biletler satışta. Bir seferin yüzde 10'luk kontenjanı dolunca o sefer için 100 TL satış kapanıyor, başka seferlerde ise devam ediyor.

KAMİL KOÇ 100 TL BİLET BİTTİ Mİ?

Kampanya iki ayrı sınırla işliyor. Sefer bazında kontenjan dolunca yalnız o seferin 100 TL'lik satışı bitiyor. Toplam 100 bin bilet satıldığında ya da 1 Aralık 2026 geçtiğinde kampanya tamamen sona eriyor. Bir seferde kampanyalı bilet kalıp kalmadığı, bilet alma ekranındaki fiyattan anlaşılıyor.

KAMİL KOÇ 100 TL BİLET NASIL ALINIR?

Satış yalnız internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Kamil Koç'un kampanya sayfasındaki koşullara göre yolcu güzergâhı ve tarihi seçtiğinde, o gün kampanyalı sefer varsa 100 TL fiyatını ekranda görüyor. Biletler 25 Kasım-31 Aralık 2026 arasındaki seçili seferlerde kullanılabiliyor. Yazıhane ya da şube satışından koşullarda söz edilmiyor.

HANGİ KOLTUKLAR 100 TL?

Koşullarda belirli bir koltuk numarası geçmiyor; sınır sefer başına konmuş. Bir seferde 100 TL'ye satılan bilet sayısı, otobüsün toplam koltuk kapasitesinin yüzde 10'unu aşamıyor. 40 koltuklu bir otobüste bu en fazla 4 bilet demek.

Kontenjanı satış sistemi otomatik belirliyor ve doluluğa göre değişebiliyor. Koşullarda ayrıca, sefer saatine kadar kampanya şartına uygun doluluğa ulaşmayan araçların kampanya kapsamında değerlendirilmeyeceği yazıyor.

KAMPANYA HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Kampanya bütün hat ve seferleri kapsamıyor. Kamil Koç, geçerli hatları kampanya sayfasında ayrı bir liste olarak yayımladı. Bursa Hakimiyet'in bu listeden derlediğine göre Bursa kalkışlı 71, Bursa varışlı 43 olmak üzere Bursa bağlantılı 114 güzergâh kampanyada yer alıyor. Bursa'dan kampanyalı sefer bulunan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Van var. GZT'nin haberine göre listede büyükşehirlere ve tatil bölgelerine giden başka seçili seferler de bulunuyor.

BİLET İPTAL EDİLİR Mİ, DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Kampanyalı biletler, Kamil Koç'un yürürlükteki değişiklik ve iptal kurallarına tabi. Yolcu seferini değiştirirse yeni seferin güncel fiyatını ödüyor; 100 TL'lik bilet ise açık bilet kodu olarak sonraki yolculuklarda kullanılabiliyor. Biletler nakde çevrilemiyor ve başkasına devredilemiyor. Başka indirimlerle birleştirilmesi de mümkün değil. Şirket, kampanya koşullarını değiştirme ya da kampanyayı erken bitirme hakkını saklı tuttu.

KAMİL KOÇ KİMİN?

1926'da kurulan Kamil Koç, 2019'da Alman Flixmobility'ye, yani FlixBus'ın şirketine satıldı. Rekabet Kurumu devri Eylül 2019'da onayladı. Şirket bugün Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. adıyla FlixBus ağında sefer yapıyor; 100 TL kampanyasının sayfası da Flix'in Türkiye sitesinde yayımlandı.