Özellikle Avrupa maçlarında aldığı süre ve profesyonel sözleşme adımıyla taraftarların dikkatini çeken Üregen, genç yaşta önemli bir fırsat yakaladı. Kamil Efe Üregen kimdir, Kamil Efe Üregen kaç yaşında, 17 yaşında mı, mevkisi ne, daha önce Fenerbahçe'de oynadı mı?

KAMİL EFE ÜREGEN KİMDİR?

Kamil Efe Üregen, 9 Nisan 2008 tarihinde Türkiye'de dünyaya geldi ve bugün itibarıyla 17 yaşında genç bir futbolcu olarak kayıtlarda yer alıyor. Yaşıyla ilgili bazı haber kaynakları 18 olarak verirken, sahada oynadığı sezonun çoğunu 17 yaşında geçirdiği için genç yaşta profesyonel bir kariyere adım atmış sayılıyor.

MEVKİSİ: DEFANS (STOPER)

Üregen'in sahadaki en önemli özelliği defans hattında oynaması, özellikle stoper mevkisinde tercih edilmesidir. Uzun boyu, top kontrolü ve oyun zekası ile geleceğin sağlam arka beki olma potansiyeli taşıyor.

• Asıl mevki: Stoper / Defans

• Forma numarası: 67

• Fiziksel özellik: Genç yaşına rağmen güçlü fizik ve hava toplarında etkinlik

FENERBAHÇE KARİYERİ VE TARİHİ ANLAR

Altyapıdan A Takıma

Üregen'in futbolculuk kariyeri, genç yaşlarda başladığı ve altyapılarda hızlı bir yükseliş gösterdiği bir süreçten geçti. Daha önce yerel kulüp altyapılarında forma giydikten sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu ve burada başarılı bir performans sergiledi. Aynı sezon içinde birçok maçta U19 takımı ile forma giyen Üregen, gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi ve kısa sürede A takım kadrosuna dahil edildi.

Avrupa Maçında İlk Süre

Genç stoperin kariyerinin dönüm noktalarından biri, 2025-2026 sezonunda oynanan Fenerbahçe – Avrupa kupası mücadelesi oldu. Bu maçta teknik direktörün şans vermesiyle oyuna giren Üregen, sarı-lacivertli forma ile resmi maçta ilk kez süre aldı. Bu, genç bir oyuncu için büyük bir başarı ve kulüp tarihinde kayda değer bir andı.

Profesyonel Sözleşme

İlk resmi maçının ardından Üregen, kulüp ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu adım, Fenerbahçe'nin genç yeteneklerine olan güveninin ve geleceğe yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SAHA PERFORMANSI VE FUTBOLCU PROFİLİ

Genç savunma oyuncusu Üregen, bu sezon boyunca hem U19 hem A takım seviyelerinde boy gösterdi:

• Fenerbahçe U19 ile ligde düzenli forma giydi.

• A takımda Avrupa kupalarında forma giyerek profesyonel seviyede sahaya çıktı.

• Süper Lig'de henüz resmi bir maçı olmasa da teknik ekip tarafından kadroya dahil edilmesi futbol otoriteleri tarafından başarı olarak nitelendirildi.

Aynı zamanda kupa maçlarında da süre alarak takımının başarısında rol oynadı.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Futbol çevreleri ve yorumcular, Kamil Efe Üregen'in uzun vadede Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir rol oynayabileceğini öngörüyor. Özellikle altyapıdan yetişip A takıma kadar uzanan yolculuğu, kulübün genç yeteneklere verdiği önemi gösteriyor.

Başarıyla dolu bir kariyer için sadece fırsat bekleyen Üregen'in önümüzdeki sezonlarda daha fazla şans bulması bekleniyor. Teknik direktörlerin genç oyunculara olan inancı, onun gelişimine olumlu katkı sağlıyor.

• Türk futbolunun gelecek vaat eden defans oyuncularından biri

• Henüz 17 yaşında ama Fenerbahçe A takımıyla resmi maçlara çıktı

• Profesyonel sözleşmesi bulunuyor

• Mevkiisi stoper / defans olarak kaydedilmiş durumda

• Fenerbahçe altyapısından yetişip ilk kez Avrupa sahnesinde kendini gösterdi



PERFORMANSI

Kamil Efe Üregen bu sezon U19'da 7, Avrupa Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.