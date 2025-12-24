Kamerun Gabon hangi kanalda? Kamerun Gabon maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kamerun - Gabon maç kadrosu! Kamerun Gabon Afrika Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kamerun Gabon maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kamerun Gabon maçını hangi kanal veriyor? İşte Kamerun Gabon maçı yayın bilgisi!

KAMERUN GABON MAÇI HANGİ KANALDA?

Kamerun Gabon maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Kamerun Gabon maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz canlı izleyebilecek.

KAMERUN GABON MAÇI SAAT KAÇTA?

Kamerun Gabon maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.