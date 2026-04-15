Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen çocukların ailesi kimdir, ne açıklama yaptılar, şikayetçi oldular mı? Ayser Çalık Ortaokulu son dakika...

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşandığı öne sürülen saldırı iddiasının ardından kamuoyunda en çok merak edilen başlık, olayda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine ilişkin detaylar ve yapılan açıklamalar oldu. Kahramanmaraş genelinde büyük yankı uyandıran gelişme sonrası “aileler ne dedi, şikâyetçi oldular mı?” soruları gündemin merkezine yerleşirken, konuya dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYSER ÇALIK İLKOKULU'NDA NELER OLDU?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu, eski emniyet mensubu babasının silahlarıyla okula geldiği öğrenildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırı sonrası yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Ünlüer, hayatını kaybedenlerden 1'inin öğretmen, 3'ünün ise öğrenci olduğunu belirtti.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.