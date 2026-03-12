Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanların en çok merak ettiği konuların başında Kadir Gecesi gelir. İslam inancında, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ibadetlerin ve hayırların en faziletli şekilde kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Her yıl Ramazan'ın son on gününde, özellikle 26'ncı günün gecesi olarak değerlendirilen bu mübarek zaman, manevi kazanç ve ruhsal arınma fırsatı sunar. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026?

Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Diyanet İşleri 2026 dini günler takvimine göre 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. İslam kaynaklarında belirtildiği üzere, bu gece yapılan ibadetlerin değeri diğer zamanlarda yapılan ibadetlerden çok daha fazladır. Ayette ifade edilen "Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır" hükmü, bu gecede ibadet edenler için manevi kazancın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

DİYANET TAKVİMİNE GÖRE KADİR GECESİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

İslam inancına göre, Kadir Gecesi Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gecedir. Bu nedenle 2026 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gecesine denk geliyor. Bu tarih, hem bireyler hem de toplu ibadetler açısından büyük önem taşıyor. Müslümanlar bu geceyi namaz, Kur'an tilaveti, dua ve tövbe ile değerlendirerek manevi yönden derinleşme fırsatı buluyor.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi, manevi hayatın yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. İslam kaynaklarına göre, bu gecede yapılan ibadetler ve hayırlar bin aydan daha faziletli kabul edilir. 2026 yılında Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler arasında şunlar öne çıkıyor:

Namaz: Teravih veya nafile namazlar ile geceyi ibadetle geçirmek

Kur'an Tilaveti: Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetlerin okunması

Dua ve Tövbe: Kendi hatalarını gözden geçirip Allah'a yönelmek

Sadaka ve Hayır İşleri: Maddi veya manevi yardımlarda bulunmak

Bu ibadetler, kişinin ruhsal olarak arınmasını sağlarken, Kadir Gecesi'nin getirdiği manevi değeri artırır.