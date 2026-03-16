Kadir Gecesi'nde ne yapılır, hangi namazlar kılınır, hangi dualar okunur? 16 Mart Pazartesi bu akşam hangi namazlar kılınacak? Kadir Gecesi duası...

Milyonlarca Müslüman için büyük manevi anlam taşıyan Kadir Gecesi geldi. 16 Mart Pazartesi akşamı idrak edilecek bu özel gecede hangi namazların kılınacağı, hangi duaların okunacağı ve Kadir Gecesi'nin nasıl değerlendirileceği araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu mübarek gece, Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilir. Rahmet, mağfiret ve bağışlanma kapılarının açıldığına inanılan Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilen en kıymetli zaman dilimlerinden biridir. Bu gece meleklerin yeryüzüne indiği ve tan yeri ağarıncaya kadar esenlik hâlinin devam ettiği belirtilir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi'nde kılınan namaz için önce iki rekât Kadir Gecesi namazına niyet edilir. Her rekâtta Fâtiha suresinden sonra yedi kez İhlâs suresi okunur. Namazın sonunda selâm verildikten sonra yetmiş kez "Estağfirullah el-azim" diyerek istiğfar edilir. Ardından tekrar iki rekât namaza niyet edilerek ibadet devam edilebilir. Bu namaz, gece boyunca nafile ibadet olarak kılınabilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekâttır. "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek başlanır. Sübhâneke duasından sonra 15 kez "Sübhânellâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" tesbihi okunur. Ardından Fâtiha ve bir sure okunur ve 10 kez aynı tesbih söylenir. Rükûda 10 kez, rükûdan doğrulunca 10 kez, birinci secdede 10 kez, secdeden kalkınca 10 kez ve ikinci secdede 10 kez tesbih getirilir. Böylece her rekâtta toplam 75 tesbih yapılmış olur. Dört rekât tamamlandığında toplam 300 tesbih okunmuş olur.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi namazının belirli bir saat sınırı bulunmamaktadır. Bu ibadet, akşamdan başlayarak imsak vaktine kadar gece boyunca kılınabilir. Müslümanlar bu mübarek geceyi genellikle dua, Kur'an tilaveti ve nafile namazlarla değerlendirmektedir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER HANGİLERİ?

Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim okumak, nafile namaz kılmak, tesbih namazı kılmak, dua etmek ve istiğfar etmek yer alır. Ayrıca sadaka vermek, tövbe etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek de bu gecede yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamber Efendimiz'in Hz. Aişe'ye öğrettiği "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü annî" duası da bu gece sıkça okunur. Bu dua Türkçe olarak "Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" anlamına gelmektedir.

KADİR GECESİ DUASI

Arapça:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Türkçe:

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.