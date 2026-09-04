Kaçış Planı 3 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne? sorusunun yanıtı da filmin yeniden gündeme gelmesiyle merak ediliyor. John Herzfeld'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Harry Shum Jr., Max Zhang ve Devon Sawa gibi isimler rol alıyor. Filmde güvenlik uzmanı Ray Breslin, kaçırılan bir iş insanının kızını kurtarmak için ekibiyle zorlu bir operasyona girişiyor; ancak Ray'in kız arkadaşının da kaçırılmasıyla görev çok daha tehlikeli bir hal alıyor.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türündeki Kaçış Planı 3 filmi, vizyona girmesinin ardından yeniden izleyicilerin gündemine geldi. Başrolünde Sylvester Stallone’un yer aldığı yapımın nerede ve ne zaman çekildiği merak edilirken, filmin çekim süreci ve kullanılan mekanlar araştırılıyor. Orijinal adı Escape Plan: The Extractors olan Kaçış Planı 3, serinin üçüncü filmi olarak 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu. Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirildi.

Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi aksiyon sahnelerinin ön planda olduğu Kaçış Planı 3’te, Ray Breslin karakterinin karşı karşıya kaldığı yeni ve tehlikeli bir kurtarma operasyonu anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda John Herzfeld’in oturduğu film, 2018-2019 döneminde çekilerek 2019 yılında izleyiciyle buluştu. Yapım, hapishaneler ve yüksek güvenlikli mekanlar etrafında gelişen olaylarıyla dikkat çekiyor.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kaçış Planı 3 oyuncuları arasında aksiyon sinemasının önemli isimlerinden Sylvester Stallone başı çekiyor. Stallone filmde güvenlik uzmanı ve kaçış planları konusunda deneyimli Ray Breslin karakterine hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Harry Shum Jr., Max Zhang ve Devon Sawa gibi isimler bulunuyor.

Filmde Ray Breslin’in ekibiyle birlikte zorlu bir görevi tamamlamaya çalışması, olayların giderek daha tehlikeli bir hale gelmesine neden oluyor. Oyuncu kadrosundaki deneyimli isimler, serinin aksiyon ağırlıklı yapısını desteklerken özellikle Sylvester Stallone’un performansı filmin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NE?

Kaçış Planı 3 konusu, güvenlik uzmanı Ray Breslin’in yeni bir kurtarma operasyonuna dahil olmasıyla başlıyor. Hong Kong merkezli teknoloji şirketinin yöneticisinin kızı kaçırılınca Ray ve ekibi harekete geçiyor. Genç kadının tutulduğu yüksek güvenlikli özel hapishaneye girmek ve onu kurtarmak için zorlu bir plan hazırlanıyor.

Ancak operasyon sırasında Ray’in kız arkadaşının da kaçırılması olayları daha karmaşık bir hale getiriyor. Ray Breslin ve ekibi, hem rehineleri kurtarmak hem de karşılarına çıkan tehlikeleri aşmak için zamanla yarışıyor. Bu süreçte hapishanenin güvenlik sistemleri ve düşmanların hazırladığı tuzaklar, ekibin işini oldukça zorlaştırıyor.

KAÇIŞ PLANI 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Kaçış Planı 3, Escape Plan: The Extractors adıyla 2019 yılında yayımlandı. John Herzfeld yönetmenliğindeki film, serinin ilk iki yapımında oluşturulan hikayeyi aksiyon ve gerilim unsurlarıyla devam ettirdi. Sylvester Stallone’un Ray Breslin karakterini yeniden canlandırdığı film, özellikle serinin hayranları tarafından ilgi gördü.