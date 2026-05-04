Kabine Toplantısı bitti mi, 4 Mayıs Kabine Toplantısı kararları neler?

4 Mayıs Kabine Toplantısı kararları neler oldu sorusu, toplantının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine gündeminde yer alan başlıklar ve olası yeni düzenlemelere ilişkin açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, toplantı sonrası yapılacak resmi duyurular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE BAŞLADI

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. İki haftalık aranın ardından toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” süreci, Orta Doğu’da yaşanan bölgesel krizler ve ekonomik gelişmeler yer alıyor. Toplantıda ayrıca güvenlik politikaları ve diplomatik temasların da detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE GÜVENLİK GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ardından ivme kazanan “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmeler Kabine’nin en kritik başlıklarından biri oldu. AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içinde atılması planlanan yasal adımlara dikkat çekerken, MİT’in süreçteki doğrulama ve teyit mekanizmasına ilişkin çalışmaların da Kabine üyelerine sunulacağı belirtiliyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR GÜNDEME GELİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan yeni çalışma da Kabine’de değerlendirilecek konular arasında bulunuyor. Süreçte gelinen son aşamanın detayları masaya yatırılırken, adalet politikalarına ilişkin yeni adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

EKONOMİDE ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİĞİ

Kabine toplantısında ekonomi başlığı altında enflasyonla mücadele süreci öne çıkıyor. Alınan tedbirlerin piyasalara etkisi, fiyat istikrarı ve genel ekonomik görünüm kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Hükümetin ekonomik yol haritasına ilişkin yeni mesajların da toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK BÖLGESEL KRİZLER

Dış politika gündeminde Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu’daki gerilimler yer alıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ile ABD-İsrail ve İran arasındaki tansiyonun bölgesel etkileri Kabine’de ele alınıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresi de Kabine gündeminde yer aldı. Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. Alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı ifade ediliyor.

Toplantı devam ediyor...