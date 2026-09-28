Kabine Toplantısı bitti mi, 28 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları neler?

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28 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının saatler sürmesiyle birlikte "Kabine Toplantısı bitti mi, açıklama ne zaman yapılacak?" soruları da art arda gelmeye başladı. Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gündemdeki yerini koruyor. İşte Kabine Toplantısı'na dair son gelişmeler.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine'de mesai sürüyor. Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen soruşturma, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politika başlıklarının ele alındığı toplantının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklanacak.

• Kabine Toplantısı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Beştepe'de başladı.

• Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politika yer alıyor.

• Kararlar, toplantının sona ermesinin ardından akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Beştepe'de bir araya geldi. Ülke gündemini yakından ilgilendiren pek çok kritik başlığın değerlendirildiği toplantı öncesinde vatandaşlar, "Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantının gündem maddeleri ve kararların açıklanacağı saate ilişkin tüm detaylar haberimizde.

28 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda bakanların gündem başlıklarına ilişkin sunumları ve değerlendirmeleri devam ediyor. Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Kabine Toplantısı, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıda alınan kararlar, Kabine mesaisinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında canlı yayında kararları kamuoyuyla paylaşacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Toplantının öne çıkan başlıklarının başında, soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen dosya geliyor. Bunun yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ile dış politikaya ilişkin başlıkların da Kabine'de ele alınması bekleniyor.

FON KRİZİ İÇİN İKİ BAKANDAN SUNUM

455 binden fazla yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizi soruşturmasına ilişkin Kabine'ye iki ayrı sunum yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, soruşturmanın son durumu ve atılacak adımlara dair bilgi vermesi öngörülüyor. Bu nedenle toplantı sonrasında yapılacak açıklamada, yatırımcıları ilgilendiren olası düzenlemelerin de gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.