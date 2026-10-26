Kabine Toplantısı bitti mi, 26 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı kararları neler?

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Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Toplantının ana gündem başlığını fon soruşturması oluştururken, “Terörsüz Türkiye” süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. İşte Kabine Toplantısı’nın gündemine dair bilinenler.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Hayır. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantının ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Kabine Toplantısı’nın ardından yapılacak açıklamayla birlikte alınan kararlar netlik kazanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Toplantı henüz sürdüğü için Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar açıklanmadı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamayla kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Kararlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

FON SORUŞTURMASI ANA GÜNDEM

Kabine Toplantısı’nın ana gündem başlığını fon soruşturması oluşturuyor. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Kabine Toplantısı’nda sürecin ayrıntılarının ele alınması bekleniyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ MASADA

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” süreci de değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirledi. TBMM’deki İzleme Komisyonu’nun çalışmaları da yakından takip ediliyor. Örgütün silah bırakma takviminde gelinen aşamanın, güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında Kabine’de ele alınması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı’nın dış politika gündeminde ABD ile İran arasında devam eden temaslar, Gazze’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı yer alıyor. Ayrıca Libya ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması’nın onaylanması, Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakat Zaptı da toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında bulunuyor.

EKONOMİ VE BÜTÇE GÜNDEMİ

Ekonomideki son durum da Kabine’nin gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşmeleri başlayacak olan merkezi yönetim bütçesinin çerçevesinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Ankara, 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirveye yönelik hazırlıkların da Kabine Toplantısı’nda gözden geçirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin de toplantının gündem başlıkları arasında yer alacağı belirtiliyor.