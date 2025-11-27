Haberler

Kaan Tangöze'ye soruşturma mı açıldı? Kaan Tangöze'ye soruşturma açıldı iddiaları doğru mu?

Kaan Tangöze'ye soruşturma mı açıldı? Kaan Tangöze'ye soruşturma açıldı iddiaları doğru mu?
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta verdiği konser sonrası Kaan Tangöze'nin performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Kaan Tangöze'ye soruşturma mı açıldı? Kaan Tangöze'ye soruşturma açıldı iddiaları doğru mu?

Kahramanmaraş'taki son konseri sonrası Kaan Tangöze'nin adı bir kez daha gündeme geldi. Şarkı sözlerindeki değişiklikler sosyal medyada tartışmalara yol açarken, "Tangöze'ye soruşturma açıldı mı?" sorusu kafalarda büyük bir merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAAN TANGÖZE'YE SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Konser sonrası sosyal medyada ve bazı medya organlarında tartışmalar yoğunlaşırken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili ön inceleme başlattı. Soruşturmanın kapsamı ve Tangöze'ye yönelik olası yasal süreçler henüz resmi olarak açıklanmadı. Üniversite yönetimi ise kendi sorumluluklarının olmadığını ve hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını duyurdu.

KAAN TANGÖZE KONSER OLAYI NEDİR?

Kaan Tangöze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı ve Duman grubunun sevilen şarkısı "Baltalar Elimizde"yi farklı sözlerle seslendirdi. Bu değişiklikler sosyal medyada hızlıca tartışmalara neden oldu. Üniversite yönetimi ise etkinliğin kendi organizasyonları olmadığını, yalnızca salonu kiraladıklarını ve söz konusu değişikliklerden habersiz olduklarını açıkladı.

KAAN TANGÖZE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Tangöze, konserinde "Baltalar Elimizde"yi seslendirdi ve şarkının sözlerinde bazı değişiklikler yaptı. Bu sözler, çevre ve yapılaşma eleştirilerini içeren ifadelerle dikkat çekti.

KAAN TANGÖZE'NİN SÖYLEDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİ

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde.

Biz gideriz ormana, hey ormana...

Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak?

İyi para ediyor.

Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor.

Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak?

İyi para ediyor...

Baltalar elimizde, imarı cebimizde.

Biz gideriz ormana, hey ormana.

KONSER NEREDEYDİ?

Konser, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

REKTÖRLÜK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Üniversite rektörlüğü, etkinliğin kendi organizasyonları olmadığını, sadece salonu bir organizasyon şirketine kiraladıklarını ve bilet satışlarının da bu şirket tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum ve yöneticilere yönelik suçlamaları "karalama kampanyası" ve "iftira" olarak nitelendiren rektörlük, hukuki hakların saklı tutulduğunu vurguladı. Ayrıca, milli ve manevi değerlere bağlı olduklarını ve hiçbir devlet büyüğüne hakaret içeren söz veya tavrı kabul etmeyeceklerini belirtti.

