Jesus de Miguel kimdir? Andorra maçında kalbi duran Tenerife forveti

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İspanya ikinci ligi Segunda División'da 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı oynanan Tenerife- Andorra maçı uzatma dakikalarında yarıda kaldı. Skor 2-2'yken uzun bir pasla rakip kaleye koşan Tenerife forveti Jesus de Miguel, topu uzaklaştırmak için kalesinden çıkan Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert bir şekilde çarpıştı ve yerden kalkamadı.

Hakem Manuel Pérez maçı durdurdu. Owono doğrudan kırmızı kart gördü.

JESUS DE MİGUEL'E SAHADA NE OLDU?

Jesus de Miguel, Andorra kalecisiyle çarpıştıktan sonra yerde hareketsiz kaldı, hastaneye götürüldüğü ambulansta da kalbi durdu. Sağlık ekibi müdahale edip kalbini yeniden çalıştırdı.

Oyuncunun yanına ilk koşan bir Andorralı futbolcu oldu ve kenara yardım işareti verdi. Tenerifeli bazı oyuncular sahada ağladı. Tenerife'nin açıklamasına göre De Miguel, baş ve göğüs bölgesinden ağır yaralı olarak Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Andorra kulübü oyuncuya destek mesajı yayımladı. Real Madrid, Valencia ve Rayo Vallecano da geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

JESUS DE MİGUEL KİMDİR?

Jesus de Miguel, Tenerife'de 9 numaralı formayı giyen İspanyol santrfor. Tam adı Jesús de Miguel Alameda. Temmuz 2025'te Castellón'dan ayrılıp üç yıllık sözleşmeyle Tenerife'ye geçti.

Tenerife'den önce en uzun süre Castellón'da kaldı. Daha önceki yıllarını alt lig kulüplerinde, kısa sözleşmelerle geçirdi.

JESUS DE MİGUEL KAÇ YAŞINDA?

Jesus de Miguel 30 yaşında. 21 Eylül 1996'da doğdu.

JESUS DE MİGUEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jesus de Miguel 2015-2016 sezonunu Leganés'in B takımında geçirdi. Sonraki sezon Lugo Fuenlabrada'da 23 maçta 14 gol attı, 2017-2018'de Internacional de Madrid formasını giydi.

2018 yazında Fuenlabrada'ya imza attı ama burada yalnız 2 maça çıktı; Ocak 2019'da kiralık olarak Unión Adarve'ye gitti. 2019'dan 2021'e kadar Navalcarnero'da oynadı ve 44 maçta 15 gol buldu. Ardından iki yıl Unionistas'ta forma giydi.

Castellón, Ocak 2023'te onu Unionistas'tan aldı. De Miguel bu takımda 80 maçta 23 gol attı ve 8 Temmuz 2025'te Tenerife ile anlaştı.