Jeremy Latcham kimdir? DC Studios'un yeni başkanı hangi filmleri yaptı?

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DC Studios'un yönetimi dört yıl sonra el değiştiriyor. Stüdyonun sahibi Skydance, 9 Kasım 2026'da James Gunn ile Peter Safran'ın görevi bıraktığını duyurdu. Yerlerine gelen isim, Marvel Studios'un ilk yıllarında Kevin Feige'in yanında çalışan yapımcı Jeremy Latcham oldu.

Latcham 1 Aralık'ta başlıyor. Gunn ile Safran ise Superman'in devam filmi Man of Tomorrow'un post prodüksiyonu başta olmak üzere kendi yapımlarına dönecek.

JEREMY LATCHAM DC STUDIOS'TA HANGİ GÖREVE GETİRİLDİ?

Jeremy Latcham, DC Studios'un başkanı ve yaratıcı işlerden sorumlu yöneticisi (chief creative officer) oldu. DC'nin sinema, dizi ve animasyon projeleri ona bağlanacak; yapım süreci, oyuncu ve ekip seçimi ile stüdyonun stratejisi de bu görevin içinde. Latcham, Skydance Motion Picture Group'un eş başkanları Dana Goldberg ve Josh Greenstein'a rapor verecek.

Skydance CEO'su David Ellison ve eş CEO Ynon Kreiz, Latcham'ın uzun yıllardır hem Gunn'ın hem Safran'ın yaratıcı ortağı olduğunu, bu yüzden geçişin sorunsuz olmasını beklediklerini söyledi.

JEREMY LATCHAM KİMDİR?

Jeremy Latcham, sinema yapımcısı ve stüdyo yöneticisi. 2004'te Marvel Studios'a katıldı, orada 13 yıl çalıştı. Stüdyodan ayrıldığında unvanı yapım ve geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısıydı.

Marvel Sinematik Evreni'nin kurulduğu yıllarda Kevin Feige'le birlikte çalışan çekirdek ekibin içindeydi. James Gunn'la yolu da orada kesişti: Guardians of the Galaxy serisini başlatan ekipte yer aldı.

JEREMY LATCHAM HANGİ FİLMLERİ YAPTI?

Jeremy Latcham, Marvel'da ilk Iron Man filminde yardımcı yapımcı, Iron Man 2'de ortak yapımcıydı. The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Guardians of the Galaxy ve Spider-Man: Homecoming'de yürütücü yapımcı olarak çalıştı.

Marvel'dan sonra 2018 yapımı Bad Times at the El Royale'in yapımcısı oldu. Hasbro'ya bağlı Wizards of the Coast'un masa oyunundan uyarlanan Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves da onun şirketinin yapımı. DC'ye geçmeden önce Hasbro Entertainment ile genel bir anlaşması vardı ve Dungeons & Dragons'un devam filmiyle bir Action Man filmi üzerinde çalışıyordu. Destin Daniel Cretton'ın yöneteceği, Lionsgate'in canlı çekim Naruto uyarlamasının yapımcıları arasında da adı var.

JEREMY LATCHAM MARVEL'DAN NEDEN AYRILDI?

Jeremy Latcham, 2017 yazında 20th Century Fox ile genel yapım anlaşması yapmak için Marvel'dan ayrıldı. Plan, kendi şirketi üzerinden özgün filmler çekmekti. Marvel'da jeneriğe son girdiği film Spider-Man: Homecoming oldu.

Şirketi Latcham Pictures, Mayıs 2020'de Hasbro'nun satın aldığı Entertainment One (eOne) ile ilk bakış (first-look) anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın ilk projesi Dungeons & Dragons filmiydi; filmi Game Night'ın yönetmenleri Jonathan Goldstein ve John Francis Daley üstlendi.

GUNN VE SAFRAN DÖNEMİNDE DC NE YAPTI?

James Gunn ve Peter Safran, DC Studios'un başına yaklaşık dört yıl önce getirilmişti. Bu dönemde vizyona giren Superman dünya genelinde 618 milyon dolar hasılat yaptı, Supergirl 126,4 milyon dolarda kaldı. Ekim sonunda gösterime giren Clayface ise üç hafta sonunun ardından 109 milyon dolara ulaştı.

İkili ortak açıklamalarında Peacemaker, Creature Commandos ve Lanterns'ü örnek göstererek stüdyonun film ve dizi takvimini genişlettiklerini söyledi.