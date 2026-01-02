Jasmine 4. bölüm izle! (TÜM BÖLÜMLER) Jasmine dizi izle 1. 2. 3. ve 3. bölüm HBO Max izle, yeni bölümleri nereden izlenir?

Jasmine dizi izle full! 2025 yılının Aralık ayında izleyiciyle buluşan Jasmine, yayınlandığı ilk haftadan itibaren gündemdeki yerini korudu. Haftalık yayınlanan bölümlerle birlikte dizinin yeni bölümüyle ilgili aramalar artış gösterdi.

JASMİNE DİZİ İZLE

Jasmine dizisinin bölümleri, Türkiye'de Max adıyla yayın yapan platform üzerinden izlenebiliyor. Dizi, Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor ve yalnızca bu platformda abonelik sistemiyle erişime açılmış durumda.

12 Aralık 2025 tarihinde ilk bölümü yayınlanan yapım, haftalık takvimle izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan son bölüm itibarıyla dizinin mevcut bölümleri platformda aktif olarak yer alıyor ve izlenebilir durumda bulunuyor.

JASMİNE 4. BÖLÜM İZLE

Dizinin 4. bölümü, resmi yayın takvimine göre 2 Ocak 2026 tarihinde Max kütüphanesine eklendi. Önceki bölümlerde Yasemin'in sağlık durumu ve Tufan ile olan ilişkisi merkezde yer alırken, yeni bölümle birlikte hikâyedeki gerilim daha da derinleşiyor.

Yasemin'in organ nakli listesine girebilmek için verdiği mücadele, dördüncü bölümde de ana eksenlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu süreçte karakterlerin aldığı kararlar, hikayenin gidişatını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

JASMİNE DİZİ İZLE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Jasmine dizisi, yayınlandığı günden itibaren içerdiği bazı sahneler nedeniyle RTÜK tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonucunda platforma para cezası kesildiği ve katalogdan çıkarma yönünde karar alındığı duyuruldu.

Buna rağmen dizi, yayın takvimine uygun şekilde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti. Platform, dizinin bölümlerini aboneler için erişime açık tutmayı sürdürdü.

JASMİNE DİZİ İZLE 1. SEZON 4. BÖLÜM

Birinci sezon kapsamında yayınlanan 4. bölüm, dizinin psikolojik derinliğini artıran gelişmelere sahne oluyor. Yasemin'in hayatta kalma çabası, çevresindeki karanlık bağlantılarla daha karmaşık bir hal alıyor.

Tufan karakterinin Yasemin'e karşı beslediği saplantılı sevgi, sezonun bu bölümünde de hikayenin merkezinde yer alıyor. İki karakter arasındaki bağ, geri dönüşü olmayan sonuçlara doğru ilerleyen bir süreci beraberinde getiriyor.

JASMİNE BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Jasmine dizisinin tüm bölümleri, yalnızca Max platformu üzerinden izlenebiliyor. Dizi, başka herhangi bir dijital yayın platformunda yer almıyor.

Netflix, Disney+ veya BluTV gibi servislerde bulunmayan yapım, yasal ve yüksek kaliteli izleme seçeneği olarak sadece Max aboneliğiyle erişilebilir durumda.

JASMİNE 1. 2. 3. 4. BÖLÜM İZLE

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025'te, ikinci bölümü 19 Aralık 2025'te, üçüncü bölümü ise 26 Aralık 2025'te yayınlandı. 2 Ocak 2026'da yayınlanan dördüncü bölümle birlikte sezonun ilk dört bölümü Max kütüphanesinde yerini aldı. İzleyiciler, yayınlanan tüm bölümlere platform üzerinden toplu ya da tek tek ulaşabiliyor.