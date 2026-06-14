Japonya Milli Takım Kadrosu 2026: Japonya Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan Japonya Milli Takımı, turnuvaya güçlü ve geniş bir oyuncu havuzuyla katılacağını resmen açıkladı. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev organizasyonda mücadele edecek Japonya, hem Avrupa’da forma giyen yıldızları hem de J-League’den seçilen formda isimleriyle dikkat çekiyor. Peki, Japonya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar...

JAPONYA MİLLİ TAKIM KADROSU 2026

Japonya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu, deneyim ve genç yetenek dengesini bir araya getirerek teknik ekibin uzun süredir üzerinde çalıştığı stratejik bir yapı ortaya koyuyor. Kadroda Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Eredivisie gibi üst düzey liglerde forma giyen çok sayıda oyuncu yer alıyor.

JAPONYA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

KALİCİLER

Japonya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda kaleci rotasyonu dikkat çekici bir çeşitlilik sunuyor:

Tomoki Hawakawa (Kashima Antlers)

Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Ayahiro Suzuki (Parma)

Kaleci hattında hem Japonya iç liginden hem de Avrupa deneyimi bulunan isimlerin yer alması, teknik heyete farklı oyun planları açısından önemli bir esneklik sağlıyor.

DEFANS

Savunma hattı, Japonya’nın en güçlü bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kadroda hem lider oyuncular hem de Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde forma giyen futbolcular bulunuyor:

Yuto Nagatomo (FC Tokyo)

Shogo Taniguchi (St. Truiden)

Ko Itakura (Ajax)

Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Takehiro Tamiyasu (Ajax)

Hiroki Ito (Bayern Münih)

Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Junnosuke Suzuki (Kopenhag)

Özellikle Ajax ve Bayern Münih gibi kulüplerde forma giyen oyuncuların varlığı, Japonya’nın savunma gücünü uluslararası seviyeye taşıyor.

ORTA SAHA

Orta saha oyuncuları, Japonya’nın oyun kurulumunda kilit rol oynayacak isimlerden oluşuyor:

Ayumu Seko (Le Havre)

Wataru Endo (Liverpool)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Ao Tanaka (Leeds United)

Kaishu Sano (Mainz)

Yuito Suzuki (Freiburg)

Bu bölgede özellikle Premier League tecrübesine sahip oyuncuların varlığı, Japonya’nın oyun temposunu yukarı taşıyabilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor.

FORVET

Japonya’nın hücum hattı, hız ve bitiricilik özellikleriyle ön plana çıkan oyunculardan oluşuyor:

Junya Ito (Genk)

Koki Ogawa (NEC Nijmegen)

Daizen Maeda (Celtic)

Kyogo Ueda (Feyenoord)

Kaito Nakamura (Reims)

Takebusa Kubo (Real Sociedad)

Kento Shiozaki (Wolfsburg)

Keisuke Goto (St. Truiden)

Özellikle Real Sociedad ve Celtic gibi kulüplerde forma giyen oyuncuların katkısı, Japonya’nın hücum çeşitliliğini artıran en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.