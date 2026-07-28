Japonya deprem SON DAKİKA! 28 Temmuz Salı Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, ne kadar sürdü?

Japonya'nın güneybatısında bulunan Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından Japon hükümeti, etkilenen bölgelerde acil durum ilan ederken kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yayımlandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ilk değerlendirmelerine göre, deniz seviyesinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının oluşabileceği bildirildi.

JAPONYA DEPREM SON DAKİKA!

Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda yer alan Kumamoto eyaleti, 7,1 büyüklüğünde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle alarma geçti.

Sarsıntının ardından Japon hükümeti, depremden etkilenme riski bulunan bölgelerde acil durum uygulamalarını devreye aldı. Yetkililer, özellikle kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini ve güvenli bölgelere yönelmelerini istedi.

Depremin ardından arama, tarama ve hasar tespit çalışmalarına başlanırken, resmi makamlardan can kaybı veya yapısal hasara ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

JAPONYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ilk belirlemelerine göre, 28 Temmuz Salı günü meydana gelen depremin büyüklüğü 7,1 olarak ölçüldü.

Şiddetli sarsıntının merkez üssü, Japonya'nın güneybatısında bulunan Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaleti olarak açıklandı. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntı riskine karşı uyarılar sürerken, resmi kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

1 METRELİK TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından tsunami uyarısı yayımlandı. Japon kamu yayıncısı NHK'nin aktardığı bilgilere göre, kıyı bölgelerini etkileyebilecek tsunami dalgalarının yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGEDE ACİL DURUM İLANI

Depremin ardından Japon hükümeti, Kyushu Adası ve çevresindeki birçok eyalet için acil durum uygulamasını devreye aldı.

Alarm durumuna geçirilen eyaletler şu şekilde açıklandı:

Kumamoto

Nagasaki

Kagoshima

Fukuoka

Saga

Oita

Miyazaki

Yetkililer, bölgede olası artçı depremlere karşı tedbirlerin sürdüğünü bildirirken, ekiplerin saha çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar resmi makamlardan depremin neden olduğu can kaybı veya yapısal hasara ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Arama, tarama ve hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri istendi.