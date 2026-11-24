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Jandarma Genel Komutanlığının 2027 yılı uzman erbaş temini kapsamında gerçekleştireceği 9 bin kişilik personel alımı için başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre adaylar, 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2027 jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte 2027 Jandarma uzman erbaş alımına ilişkin başvuru süreci ve merak edilen ayrıntılar...

JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin uzman erbaş alımı için başvurular 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda başvuru süreci, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adayların belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuruların yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılması kabul edilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2027 yılı Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Adayların başvuru işlemleri için izlemesi gereken adres şu şekilde:

Başvuru adresi: https://personeltemin.jandarma.gov.tr

Başvurular sırasında adayların tercih ettikleri branşa ilişkin eğitim, mesleki nitelik ve belge koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için ilanda belirtilen bilgilerin eksiksiz şekilde sisteme girilmesi önem taşıyor.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru koşullarının tamamı ise 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu'nda bulunuyor.

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2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin kişilik uzman erbaş alımında farklı mesleki niteliklerde personel istihdam edilecek. En yüksek kontenjan 8 bin 174 kişiyle jandarma branşına ayrıldı.

Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar şöyle:

- Jandarma: 8 bin 174 kişi

- Lojistik: 500 kişi

- Sıhhiyeci: 200 kişi

- Muhabere: 100 kişi

- Havacılık: 10 kişi

- Bando: 5 kişi

- Kurbağa adam: 5 kişi

- At bakıcısı: 3 kişi

- Bot serdümeni: 3 kişi

Havacılık branşındaki 10 kişilik kontenjanın 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, diğer 5'i ise havacılık itfaiyecisi olarak belirlendi. Böylece toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılması planlanıyor.

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temini kapsamında adaylarda aranan genel şartlar açıklandı. Başvuru yapacak kişilerin Türk vatandaşı ve erkek olması, eğitim ve yaş koşullarını karşılaması gerekiyor.

İlanda belirtilen başlıca başvuru şartları şöyle:

- Türk vatandaşı ve erkek olmak.

- Jandarma mesleki niteliği için en az lise mezunu olmak. Bu branşta ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.

- Diğer mesleki nitelikler için başvuru kılavuzunda ilgili branşa ayrılan eğitim şartını karşılamak.

- Ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesiyle başvuracak adaylar için ilgili tabloda belirtilen niteliklere ve belgelere sahip olmak.

- Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre ilanda belirtilen yaş aralığında bulunmak.

- Askerlik hizmetini yapmış olma şartını taşımamak. Ancak askerlik görevini sürdürürken başvuranların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan almış olması gerekiyor.

- Askerliğe elverişli değildir raporuna sahip olmamak.

- Sağlık kurulu tarafından uzman erbaş olmaya uygun bulunmak.

- En az 167, en fazla 210 santimetre boyunda olmak ve boy-kilo tablosundaki ölçüleri karşılamak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görüyor olmamak.

- Başvuru kılavuzunda belirtilen adli sicil, disiplin ve diğer özel koşulları karşılamak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Başvuru kılavuzunda yaş şartı, müracaat yapılan yılın 1 Ocak tarihi esas alınarak düzenleniyor. Paylaşılan başvuru şartlarında bu tarih 1 Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Buna göre 1 Ocak 2007 (dahil) ile 1 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğan adayların yaş koşulunu karşılaması gerekiyor.

Not: İlan 2027 yılı teminini kapsamasına rağmen yaş şartı bölümünde 1 Ocak 2026 tarihi yer alıyor. Adayların bu bilgiyi başvuru kılavuzundaki güncel hüküm üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

Jandarma mesleki niteliği için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Bu kapsamda lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor.

Diğer mesleki niteliklere başvuracak adayların ise kılavuzda ilgili branş için belirtilen eğitim seviyesinden mezun olması gerekiyor. Ustalık, kalfalık ve MYK belgesiyle başvuru yapacak kişilerin de ilgili tabloda belirtilen belge ve niteliklere sahip olması şartı bulunuyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

Uzman erbaş alımına başvurmak için askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Ancak askerlik görevini sürdürürken başvuru yapan adayların birlik komutanlıkları tarafından hazırlanan nitelik belgesinden en az 80 puan alması gerekiyor.

Ayrıca sözleşmeli erbaş ve erlerden başvuru yapacak adayların yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli olması şartı bulunuyor. Bu kişilerin sözleşmelerinin kendi kusurları nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların en az 167, en fazla 210 santimetre boyunda olması gerekiyor. Bunun yanında adayların kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo tablosundaki değerlerle uyumlu olması şartı aranıyor.

Boy ölçümü çıplak ayakla, ağırlık ölçümü ise spor şortu veya eşofmanla yapılıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

Adayların, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

Kurbağa adam branşında başarılı olan adayların ise bu rapora ek olarak "Kurbağaadam Olur" sağlık raporunu da alması şartı bulunuyor.

Ayrıca adayların vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olması isteniyor. Başvuru kılavuzunda dövme, vücut izleri ve konuşma özürleri gibi konularda da özel koşullar sıralanıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu, Jandarma Genel Komutanlığının resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı. Adaylar, başvuru yapacakları branşa ait eğitim, belge, sağlık ve diğer özel koşulları kılavuzdaki ilgili tablolardan inceleyebiliyor.

Başvuru işlemlerinden önce kılavuzun tamamının okunması ve tercih edilecek mesleki niteliğe ilişkin şartların kontrol edilmesi gerekiyor.