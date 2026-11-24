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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden işlem yapmak isteyen adaylar, internet sitesine erişimde yaşanan sorunları araştırmaya başladı. Özellikle başvuru ekranına ulaşmaya çalışan bazı kullanıcıların sayfanın açılmadığını ve bağlantı hatalarıyla karşılaştığını bildirmesi, PERTEM sisteminin çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Jandarma PERTEM çöktü mü, sistemde sorun mu var, başvuru sayfası neden açılmıyor? Detaylar haerimizde.

JANDARMA PERTEM ÇÖKTÜ MÜ, SİSTEMDE SORUN MU VAR?

Jandarma PERTEM sistemine erişimde 23 Kasım 2026 tarihinde bazı kullanıcılar tarafından sorun yaşandığı bildirildi. İnternet sitesine giriş yapmak isteyen adaylar, sayfanın geç yüklenmesi, bağlantı zaman aşımı ve erişim hatalarıyla karşılaştı.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından PERTEM sisteminin tamamen çöktüğüne ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcıların erişim problemi yaşaması, sistemin bütün kullanıcılar için devre dışı kaldığı anlamına gelmiyor.

JANDARMA PERTEM SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

PERTEM sayfasına erişimde yaşanan sorunların, 9 bin uzman erbaş alımı başvurularının başlamasıyla birlikte sisteme yönelen yoğun taleple bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların aynı dönemde platforma giriş yapmaya çalışması, erişim problemlerini gündeme getirdi.

Bununla birlikte yaşanan teknik aksaklığın kesin nedeni hakkında yetkili kurumlardan resmî bir açıklama bulunmuyor.

JANDARMA PERTEM GİRİŞ SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Jandarma PERTEM sisteminde yaşanan erişim sorununun tamamen ne zaman giderileceğine ilişkin resmî bir tarih veya saat paylaşılmadı. Başvuru ekranına ulaşamayan adaylar, sistemin güncel durumunu belirli aralıklarla kontrol edebilir.

Adayların başvuru işlemleri için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının resmî Personel Temin Sistemi adresini kullanması gerekiyor.

Jandarma PERTEM resmî internet sitesi : https://personeltemin.jandarma.gov.tr/