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Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı uzman erbaş alımı kapsamında 9 bin kişilik kadro için başvuru sürecini başlattı. Jandarma, lojistik, sıhhiyeci, muhabere ve farklı branşlarda yapılacak alımlara katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve KPSS puan şartına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Jandarma Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları neler, hangi kadrolara alım olacak? Detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2027 BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı 2027 yılı uzman erbaş temini için başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden alınıyor. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamak için e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yapması gerekiyor.

Başvurular 23 Kasım 2026 tarihinde başladı. Adaylar, işlemlerini 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Başvuru sırasında adayların tercih edecekleri branşın özel koşullarını incelemesi ve istenen bilgi ve belgeleri sisteme eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Temin sürecine ilişkin ayrıntılar, Jandarma Genel Komutanlığının ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitelerinde yayımlanan 2027 Yılı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nda yer alıyor.

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JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 9 bin kişilik uzman erbaş alımında en yüksek kontenjan jandarma branşına ayrıldı. Resmî ilanda yer alan kadro dağılımı şöyle:

Jandarma: 8 bin 174 kişi

Lojistik: 500 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi

Kurbağa adam: 5 kişi

Bando: 5 kişi

At bakıcısı: 3 kişi

Bot serdümeni: 3 kişi

Havacılık branşındaki 10 kişilik kontenjanın 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi kadrosu için ayrıldı. Alımın tamamı erkek adaylar arasından gerçekleştirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?

2027 yılı uzman erbaş alımında KPSS puan şartı, başvurulan branşa göre değişiyor. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor.

Bu branşlarda KPSS P3, P93 veya P94 puan türlerinden biri esas alınıyor. Her iki yılın sınav sonucuna sahip adaylar için yüksek olan puan dikkate alınıyor.

Lojistik branşında ise ilgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi bölümlerinden başvuran adaylar için taban KPSS puanı 50 olarak belirlendi.

Lojistik alt branşının belgeyle başvuru kabul edilen kontenjanlarında ise KPSS şartı aranmayabiliyor. Ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi gibi kılavuzda belirtilen mesleki niteliklere sahip adaylar, ilgili kontenjanlara belgelerini Personel Temin Sistemi'ne yükleyerek başvurabilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAŞ ŞARTI NEDİR?

2027 yılı uzman erbaş temin ilanında adayların doğum tarihlerine ilişkin sınır da açıklandı. Buna göre 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğanlar, belirtilen yaş koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilecek. Her iki tarih de kapsama dahil.

Yaş hesabında düzeltilmemiş nüfus kaydı esas alınıyor. Ancak Resmî Gazete'deki ilan metninde yaş hesabının başlangıç tarihi olarak 1 Ocak 2026 ifadesi de yer alıyor. Bu nedenle adayların doğum tarihi ve yaş uygunluğunu başvuru kılavuzundaki açıklamalarla birlikte kontrol etmesi önem taşıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı 2027 yılı uzman erbaş alımına başvuracak adayların genel ve fiziki koşulların yanı sıra başvurdukları branşa ilişkin özel şartları da karşılaması gerekiyor.

Resmî ilanda belirtilen temel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Başvurulan branş için belirlenen KPSS veya mesleki belge şartını karşılamak.

İlanda belirtilen doğum tarihi aralığında bulunmak.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

Seçme sınavlarını başarıyla tamamlamak.

Yetkili hastaneden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak.

En az 167, en fazla 210 santimetre boyunda olmak ve kilosunun kılavuzdaki boy-kilo tablosuna uygun olması.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.

Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

İlanda belirtilen suç ve mahkûmiyet koşullarını taşımak.

Terör örgütleriyle veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibatının bulunmaması.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görüyor olmamak.

Askerî okullar ve ilgili güvenlik kurumlarının eğitim komutanlıklarından çıkarılmamış olmak.

Fiziki görünüş ve sağlık bakımından ilanda belirtilen koşulları taşımak.

Adayların vücut yapısının görev yapmaya uygun olması, göğüs kafesi ve omurgada şekil bozukluğu bulunmaması, düz taban olmaması gerekiyor. Kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şortla görünen bölgelerde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet veya sigara yanığı izleri bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma bozukluklarının bulunmaması isteniyor.

İlanda belirtilen suç ve mahkûmiyet koşulları da başvurularda dikkate alınacak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak ve ilanda sayılan yüz kızartıcı veya askerlik şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan suçlardan mahkûmiyet bulunmaması gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

2027 yılı uzman erbaş alımında askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Askerliğini henüz yapmamış adaylar da diğer başvuru koşullarını sağlamaları halinde müracaat edebilecek.

Askerlik hizmetini halen yapan adaylar için ise farklı bir koşul bulunuyor. Birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan alınması gerekiyor. Bu şart, yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapan başvuru sahiplerini kapsıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2027 yılı uzman erbaş alımına ilişkin başvuru koşulları, branşlara özel nitelikler, mesleki belge şartları ve seçim aşamalarının ayrıntıları temin kılavuzunda açıklanıyor.

Adaylar duyuruları ve kılavuzu şu resmî internet adreslerinden takip edebilir:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: www.jsga.edu.tr

Kamu İlan: kamuilan.sbb.gov.tr

Başvuru işlemleri için ise Jandarma Personel Temin Sistemi kullanılacak. Adayların başvurularını 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.