Abdülkerim Bardakcı'nın aslan arama çalışmalarına katıldığı görüntüler, Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tehlikeli bir hayvanın arandığı bölgede bulunarak çalışmalara destek veren milli futbolcunun davranışını cesur buldu. Bardakcı'nın görüntülerini değerlendiren taraftarlar, "Helal olsun, büyük cesaret" sözleriyle yıldız oyuncuya yönelik takdirlerini dile getirdi.

ASLANI SEVDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, arama çalışmalarında görüntülenmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, iki aslanın bulunduğu bir ortamda yavru aslanlardan birini sevdiği görüntülerini yayımladı. Bardakcı'nın paylaşımında gülücük ve aslan emojilerine yer vermesi dikkat çekti. Sarıyer'de aranan aslanın Bardakcı'ya ait olduğu da öne sürüldü. Ancak hayvanın milli futbolcuya ait olduğu yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı.