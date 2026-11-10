James Gunn kimdir? Superman'in yönetmeni DC Studios'un başından 1 Aralık'ta ayrılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

"Bu işi kabul ettiğime memnunum." James Gunn, DC Studios'taki dört yılını sosyal medyada bu sözle andı. Stüdyonun yeni sahibi Skydance, 9 Kasım 2026'da Gunn ile ortağı Peter Safran'ın eş başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. İkili 1 Aralık'ta ayrılıyor, yerlerine Marvel Studios'un eski yapımcılarından Jeremy Latcham geçiyor.

Gunn'ın DC ile bağı ise kopmuyor: Superman'in devamını o çekiyor.

JAMES GUNN DC STUDIOS'TAN NEDEN AYRILDI?

James Gunn, stüdyonun Skydance'e geçmesinin ardından yapılan yönetim değişikliğiyle eş başkanlıktan ayrıldı. Skydance'in Warner Bros. alımı 6 Ekim 2026'da tamamlanmıştı. Aynı anlaşmanın ardından Warner Bros. film grubunun eş CEO'ları Michael De Luca ve Pamela Abdy de görevden ayrılmıştı. Skydance'in CEO'su David Ellison, Gunn ile Safran'ı kendi yönetim ekibine almıştı; ayrılık, şirketin stüdyoyu devralmasından bir aydan biraz fazla sonra geldi.

Ellison ve Skydance'in eş CEO'su Ynon Kreiz ortak açıklamada, ikilinin DC Studios için "yeni bir dönem başlattığını" söyledi. Gunn ise DC karakterleriyle çalışmanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu yazdı. Threads'teki paylaşımında da kurdukları karakterlerin yaşamaya devam edeceğini söyledi.

JAMES GUNN SUPERMAN FİLMİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Evet, James Gunn Superman'in devam filmi Man of Tomorrow'u yönetmeye devam edecek. Film 9 Temmuz 2027'de vizyona girecek, yapımcılığını Safran üstleniyor. Gunn, yöneticiliği bırakıp "saf film yapımcılığına" dönmek istediğini söyledi.

İkili, The Batman Part II ve The People vs. Gorilla Grodd projelerinde de yapımcı olarak kalıyor. Man of Tomorrow'da David Corenswet ve Nicholas Hoult'un rollerine dönmesi bekleniyor.

JAMES GUNN KİMDİR?

James Gunn, Galaksinin Koruyucuları üçlemesini ve 2025 yapımı Superman'i yöneten Amerikalı senarist ve yönetmen. Asıl adı James Francis Gunn Jr. Missouri eyaletinin St. Louis kentinde, avukat James F. Gunn ile Leota Gunn'ın altı çocuğundan biri olarak büyüdü; kardeşlerinin adları Sean, Matt, Brian, Patrick ve Beth.

1984'te St. Louis University High School'dan mezun oldu. Lisansını Saint Louis Üniversitesi'nde bitirdi, 1995'te Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bir dönem The Icons adlı grupta müzik yaptı. Warner Bros., Ekim 2022'de Gunn ile Safran'ı yeni kurulan DC Studios'un eş başkanı ve eş CEO'su yaptı; ikili 1 Kasım 2022'de göreve başladı.

JAMES GUNN KAÇ YAŞINDA?

James Gunn 60 yaşında. 5 Ağustos 1966'da St. Louis'de doğdu.

JAMES GUNN HANGİ FİLMLERİ YÖNETTİ?

James Gunn'ın yönettiği filmler arasında Slither (2006), Super (2010), Galaksinin Koruyucuları serisinin üç filmi (2014, 2017, 2023), The Suicide Squad (2021) ve Superman (2025) var. İlk uzun metrajlı filmi Slither oldu.

Sinemaya 1995'te Troma Entertainment'ta başladı ve Lloyd Kaufman'ın yanında Tromeo and Juliet'in senaryosunu yazdı. Yönetmenlikten önce Scooby-Doo (2002), Scooby-Doo 2 ve Dawn of the Dead (2004) filmlerinin senaryolarını yazdı. Disney, Temmuz 2018'de eski tweetleri nedeniyle Gunn ile yollarını ayırdı, Mart 2019'da onu yeniden göreve getirdi.

HBO Max için Peacemaker dizisini yarattı ve yönetti. DC Studios'un onun döneminde yaptığı Supergirl gişede beklentinin altında kaldı, Clayface orta düzeyde iş yaptı. Bu dönemde Peacemaker'ın ikinci sezonu, Creature Commandos, The Penguin ve Lanterns dizileri de yayımlandı.

JAMES GUNN'IN EŞİ KİM?

James Gunn, oyuncu Jennifer Holland ile evli. Çift Şubat 2022'de nişanlandı ve aynı yılın eylül ayı sonunda evlendi. Gunn'ın ilk eşi oyuncu Jenna Fischer'dı: 7 Ekim 2000'de evlenen ikili 2007'de ayrıldı, 2008'de boşandı.