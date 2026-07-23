"İzmit Belediye Başkanı hangi partiden?" ve "Fatma Kaplan Hürriyet hangi partili?" soruları, internet üzerinden en çok aratılan konular arasında bulunuyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hangi siyasi partiyi temsil ettiği, siyasi geçmişi ve belediye başkanlığı sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN, FATMA KAPLAN HÜRRİYET HANGİ PARTİLİ?

İzmit Belediye Başkanı hangi partiden, Fatma Kaplan Hürriyet hangi partili? sorusu, yerel yönetimlere ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Fatma Kaplan Hürriyet'in siyasi kariyeri, geçmişte üstlendiği görevler ve mensubu olduğu siyasi parti merak edilen konular arasında yer alıyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İzmit Belediye Başkanı seçilen ve 2024 yerel seçimlerinde yeniden göreve gelen Fatma Kaplan Hürriyet, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapıyor. İşte Fatma Kaplan Hürriyet'in hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin detaylar...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET HANGİ PARTİLİ?

Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. Siyasi yaşamına CHP bünyesinde devam eden Hürriyet, 2015 yılında Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2018 yılında, İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den ayrılan 15 milletvekili arasında kısa süreliğine İYİ Parti'ye geçti. Aynı yıl yeniden CHP'ye dönerek siyasi çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdü.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP'li bir belediye başkanıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak yarışan Hürriyet, aldığı oylarla İzmit Belediye Başkanı seçildi ve 15 Nisan 2019 tarihinde görevine başladı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde de yeniden seçilerek ikinci döneminde görevini sürdürmeye hak kazandı.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Kocaeli Barosu'na bağlı serbest avukat olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerine CHP'de başlayan Hürriyet, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Kocaeli milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Ardından 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde de yeniden milletvekili seçildi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET'İN SİYASİ KARİYERİ

2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçimleri kazanarak ilçenin belediye başkanı oldu. 2024 yerel seçimlerinde de seçmenlerin desteğini alarak görevini ikinci dönem için sürdürmeye hak kazandı. Hürriyet, İzmit Belediyesi'ndeki görevine CHP'li belediye başkanı olarak devam etmektedir.