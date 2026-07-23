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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
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Premier Lig'e yükselen Hull City, daha önce uzun bir süre boyunca Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

İngiltere Premier League’e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı’nın kulübü Hull City, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

MORITA HULL CITY'E İMZA ATIYOR

İngiliz ekibi, Sporting'den ayrılan 31 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Hull City ile el sıkışan tecrübeli futbolcu, İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerini tamamladı. Transferin kısa süre içerisinde kulüp tarafından resmen duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİYDİ

Hidemasa Morita, 2021 yılında Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giydiği dönemde, dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın da transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu. Fenerbahçe, yaklaşık 2 ay boyunca yıldız ismin peşinde koşmuş ancak transferi tamamlayamamıştı. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda toplam 50 resmi maçta görev yapan Japon oyuncu, takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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