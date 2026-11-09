İzmir’de fabrikada patlama SON DAKİKA! İzmir Aliağa’da hangi fabrikada, neden patlama oldu, ölü var mı?

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ'a ait üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikadan yoğun duman yükselirken bölgeye ambulans ve ilgili ekipler sevk edildi. Olayın yaşandığı tesisin hangi bölümünde patlama meydana geldiği ve olayın nedenine ilişkin ilk bilgiler gündeme geldi. Peki, İzmir Aliağa’da hangi fabrikada, neden patlama oldu, ölü var mı? Detaylar...

İZMİR ALİAĞA'DA HANGİ FABRİKADA PATLAMA OLDU?

Patlama, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ'a ait tesiste meydana geldi. İlk haberlerde olayın HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşandığı aktarılırken, patlamanın karbondioksit dolum tesisiyle bağlantılı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Patlama sonrasında fabrika sahasından yoğun duman yükseldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve ilgili ekipler sevk edildi.

İZMİR ALİAĞA'DAKİ FABRİKA PATLAMASI NEDEN OLDU?

Patlamanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. Ege'de Son Söz'de yer alan haberde, patlamanın fabrikanın çinko bölümünde meydana geldiği öne sürüldü.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için yapılacak incelemeler ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

İZMİR'DE FABRİKA PATLAMASINDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Aliağa'daki fabrika patlamasının ardından ambulansların olay yerine sevk edildiği bildirildi. Ancak patlamada ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Olayın bilançosuna, patlamanın nedenine ve fabrikadaki hasara ilişkin ayrıntıların yetkililerin açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.