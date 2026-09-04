İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2168. Sokak No 28'de meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde aynı gün saat 10.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 8 saat süren ayrı bir su kesintisi daha yaşanacaktır. Bu kesinti ise 2136/1. Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Atatürk Mahallesi'nde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 2 saat süren su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle meydana gelmiştir.

Buca

Zafer Mahallesi'nde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Zafer Mahallesi 2326. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Foça

Kozbeyli Mahallesi'nde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle meydana gelmiştir. Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ise aynı gün saat 11.31 ile 16.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti de ana boru arızasından kaynaklanmakta olup Narezen bölgesinin üst kısımlarının tamamını etkilemektedir. Ayrıca Koca Mehmetler ve Yenibağarası mahallelerinde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.07 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti, Gediz Elektrik kaynaklı elektrik hattı arızasının onarılması nedeniyle meydana gelmekte olup Zeytinköy'ün tamamını etkilemektedir.

Gaziemir

Fatih Mahallesi'nde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Karabağlar

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 326. Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karşıyaka

Atakent Mahallesi'nde 4 Eylül 2026 tarihinde saat 16.21 ile 18.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu meydana gelmiştir; Bestekar Sadi Hoşses Sokak ile 2031/1 kavşağında ana boruya hasar verilmesi bu kesintiye yol açmıştır.