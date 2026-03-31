İzmir su kesintisi! İZSU 31 Mart-1 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Şehitkemal Mahallesi’nde 31 Mart 2026 tarihinde saat 15.47 ile 17.47 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup bu sebeple geçici olarak su verilemeyecektir.

Bayındır

Alankıyı Mahallesi’nde 29 Mart 2026 saat 15.30 ile 2 Nisan 2026 saat 15.30 arasında yaklaşık doksan altı saat sürecek bir su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti pompa arızasından kaynaklanmakta olup özellikle üst kotlarda etkili olmaktadır.

Bergama

Kızıltepe Mahallesi’nde 28 Mart 2026 tarihinde saat 18.30 ile 22.30 arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni derin kuyu motorunda meydana gelen pompa arızasıdır.

Bornova

Atatürk Mahallesi’nde 31 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. 894 Sokak içerisinde oluşan branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Dikili

Uzunburun Mahallesi’nde 30 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde ise 27 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.45 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanmıştır. 116/1 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası bu kesintiye neden olmuştur.

Gaziemir

Aktepe Mahallesi’nde 31 Mart 2026 tarihinde saat 14.05 ile 16.06 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 114 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilememektedir.

Karşıyaka

Goncalar ve Nergiz mahallelerinde 31 Mart 2026 tarihinde saat 16.55 ile 17.55 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanacaktır. 6004 Sokak’ta oluşan branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Konak

Güneşli, Selçuk, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde 31 Mart 2026 tarihinde saat 16.01 ile 18.01 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Eşrefpaşa Caddesi 417 numara önünde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.

Menemen

Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 31 Mart 2026 tarihinde saat 12.50 ile 16.50 arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik’in ana boruda oluşturduğu arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.