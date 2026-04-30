İzmir su kesintisi! İZSU 30 Nisan-1 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 30 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Büyük Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 16.27 ile 18.27 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Atatürk Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, TEDAŞ tarafından yapılan kazı çalışması sırasında ana boru hattına verilen hasar nedeniyle meydana gelmiştir.

Maltepe Mahallesi’nde ise 28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat süren bir su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karabağlar

Arap Hasan, Basın Sitesi ve Vatan mahallelerinde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kiraz

Ceritler Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında yaklaşık on saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, depo bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.

Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy ve Yeni mahallelerinde de aynı tarihte saat 09.00 ile 19.00 arasında yaklaşık on saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Kiraz merkez içme suyu deposundaki bağlantı çalışmaları sebebiyle uygulanmaktadır.

Menderes

Orta Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde iki ayrı zaman diliminde su kesintisi yaşanmıştır. İlk kesinti saat 08.56 ile 10.56 arasında, ikinci kesinti ise saat 10.35 ile 12.35 arasında gerçekleşmiştir. Her iki kesinti de ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Seferihisar

Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Düzce ve Turabiye mahallelerinde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 07.30 ile 20.00 arasında yaklaşık on iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana iletim hattındaki patlama nedeniyle meydana gelmiştir.

Torbalı

Özbey ve Yeniköy mahallelerinde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 14.09 ile 19.09 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilen enerji kesintisi nedeniyle oluşmakta olup bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülmektedir.

