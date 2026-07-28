İzmir su kesintisi! İZSU 28-29 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Atatürk, Kazım Dirik, Kurtuluş ve Kültür mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.24 ile 18.25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Evka 3 Mahallesi’nde, 119/29 No. 2 Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Su kesintisinin 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 1 saat sürmesi beklenmektedir.

FOÇA

Hacıveli ve Kazım Dirik mahallelerinde, müteahhit çalışması sırasında ana borunun zarar görmesi nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.10 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Yalı Mahallesi’nde, branşman arızası nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Kazım Karabekir, Refet Bele, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde, 9131/1 Sokak No. 19’daki müteahhit çalışması nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.04 ile 19.04 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Doğanay, Esenlik, Refet Bele ve Reis mahallelerinde, Zaimağa Caddesi No. 44’te elektrik çalışması yapan yüklenici firmanın su hattına zarar vermesi nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.17 ile 18.17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde, 9197 Sokak No. 4’te elektrik çalışması yapan yüklenici firmanın su hattına zarar vermesi nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.59 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARŞIYAKA

Alaybey ve Tersane mahallelerinde, 1675 Sokak ile 1679 Sokak kesişiminde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır. Su kesintisinin 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.07 ile 19.07 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir.

KONAK

Ege ve Umurbey mahallelerinde, İşçiler Caddesi No. 148’de elektrik çalışması yapan yüklenici firmanın su hattına zarar vermesi nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.07 ile 19.07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Altınordu, Güzelyurt, Konak ve Kurtuluş mahallelerinde, 945 Sokak No. 28’de gerçekleştirilen bina güçlendirme çalışması sırasında su hattının zarar görmesi nedeniyle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.53 ile 17.53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.