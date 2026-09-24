İzmir su kesintisi! İZSU 24 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce ve Tepe Kule mahallelerinde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 11.23 ile 20.23 arasında yaklaşık 9 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin ana boru arızası nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Arızanın 2100 Sokak, No: 25 adresinde bulunduğu bildirildi.

BERGAMA

Bergama ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 23 Eylül 2026 tarihinde saat 14.45 ile 16.45 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşandı. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı bildirildi.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay ve Üçkuyular mahallelerinde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 18.54 ile 20.54 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin vana arızası nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Arızanın Mithatpaşa Caddesi, No: 1163 adresinde olduğu bildirildi.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinin Sekiz Eylül Mahallesi'nde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 18.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Kır Ovası mevkisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatıldığı bildirildi.

TORBALI

Torbalı ilçesinin Pamukyazı Mahallesi'nde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.54 ile 18.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi. Kesintinin Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

URLA

Urla ilçesinde Barbaros, Birgi, Nohutalan, Uzunkuyu ve Zeytinelı mahallelerinde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 9 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin Gediz Elektrik kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle meydana geleceği bildirildi.

Urla ilçesinde Çamlıçay, M. Fevzi Çakmak ve Zeytinalanı mahallelerinde ise 24 Eylül 2026 tarihinde saat 11.20 ile 15.20 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinin Bülbüller Mahallesi'nde 24 Eylül 2026 tarihinde saat 17.30 ile 21.30 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin, içme suyu deposunda gerçekleştirilecek temizlik çalışması nedeniyle uygulanacağı bildirildi.