İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.14 ile 20.00 arasında yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2140 Sokak No. 16 adresindeki müteahhit çalışmasıdır.

Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.58 ile 18.30 arasında yaklaşık 10 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2148 Sokak içerisindeki müteahhit çalışmasıdır.

BERGAMA

Ertuğrul, İnkılap, İslamsaray, Talatpaşa ve Turabey mahallelerinde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

FOÇA

Yenibağarası Mahallesi’nde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik AŞ tarafından gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle uygulanacaktır. Zeytin Köy Küme Evleri ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

GAZİEMİR

Hürriyet Mahallesi’nde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.50 ile 19.50 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 1063 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

KONAK

Kültür Mahallesi’nde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.03 ile 20.30 arasında yaklaşık 7 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Talatpaşa Bulvarı No. 76 adresindeki inşaat çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle uygulanacaktır.

Alsancak Mahallesi’nde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.06 ile 20.06 arasında yaklaşık 11 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Kıbrıs Şehitleri Caddesi No. 106 adresindeki kanal çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle uygulanacaktır.

MENEMEN

Ahıhıdır, Atatürk, Esatpaşa, Kasımpaşa, Mermerli ve Tülbentli mahallelerinde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.35 ile 17.35 arasında yaklaşık 5 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, depo seviyesinin düşmesidir.

URLA

Kalabak Mahallesi’nde, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilemeyecektir.