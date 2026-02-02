İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Kazımdirik Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. 194 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Gaziemir

Fatih Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 14.18 ile 16.18 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ege Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

Donanmacı Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 1743 Sokak No: 6 önünde oluşan branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Kınık

Fatih Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.56 ile 12.57 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kıvanç Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Fatih Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanmıştır.

Seferihisar

Akarca Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Akarca Caddesi'nde oluşan ana boru arızası nedeniyle bölge suları kesilmiştir.

Torbalı

Pancar Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 12.57 ile 16.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelecektir. Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su hizmeti aksayacaktır.

Ödemiş

Çaylı Mahallesi'nde 2 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi olacaktır. GDZ EDAŞ elektrik arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.