İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.33 ile 19.33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2165/4 Sokak No. 11 adresindeki ana boru arızasıdır.

BERGAMA

İslamsaray Mahallesi'nde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

BORNOVA

Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Kemalpaşa Mahallesi 7416 Sokak'ta meydana gelen branşman arızasıdır.

Barbaros, Gazi Osman Paşa, Rafet Paşa, Tuna ve Yeşilova mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5232 Sokak'taki elektrik çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle uygulanmaktadır.

İnönü ve Kızılay mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Kızılay Mahallesi 498 Sokak'ta gerçekleştirilen ana boru bağlantı çalışmasıdır.

BUCA

Hürriyet Mahallesi'nde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.50 ile 18.50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Hasan Şarlayan Caddesi'nde meydana gelen branşman arızasıdır.

KARABAĞLAR

Arap Hasan Mahallesi'nde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.32 ile 19.32 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, İnönü Caddesi No. 201 adresindeki isale hattı arızasıdır.

KONAK

Çimentepe, Güneşli, Selçuk, Zafertepe ve 2. Kadriye mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.42 ile 18.42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 526/3 Sokak No. 6 adresindeki ana boru arızasıdır.

Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.29 ile 19.29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, İnönü Caddesi No. 201 adresindeki isale hattı arızasıdır.

SEFERİHİSAR

Camikebir ve Sığacık mahallelerinde 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 137/1 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.