İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Bayraklı ilçesinde Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 16 Eylül 2026 saat 12.31 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Kesintinin ana boru arızası nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kesintiden 2166 Sokak ve çevresinin etkileneceği bildirildi.

Foça

Foça ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi. Yeni Foça Gencelli mevkisinin de kesintiden etkileneceği bildirildi.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinin Ulucak İstiklal Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 saat 14.20 ile 16.25 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatıldığı ve bu nedenle belirtilen bölgede su kesintisi uygulandığı bildirildi.

Aşağı Yenmiş Mahallesi'nde ise 16 Eylül 2026 saat 13.30 ile 15.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Kesintinin ana boru arızası nedeniyle hat vanasının kapatılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Menderes

Menderes ilçesinin Orta Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 saat 13.54 ile 15.55 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Ana boru arızası nedeniyle Filiz Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyeceği bildirildi.

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise 16 Eylül 2026 saat 09.31 ile 15.31 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Kesintinin, Gediz Elektrik'in çalışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Esentepe Sağlık Ocağı'nın üst kısımlarının kesintiden etkileneceği bildirildi.

Urla

Urla ilçesinin Barbaros ve Kadıovacık mahallelerinde 16 Eylül 2026 saat 16.40 ile 19.40 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Kesintinin Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İçmeler Mahallesi'nin tamamında ise 16 Eylül 2026 saat 11.00 ile 18.30 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Kesintinin isale hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Çeşme

Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 saat 14.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

27048 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yapıldığı belirtildi.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinin Karadoğan, Karakova, Kayaköy ve Seyrekli mahallelerinde 16 Eylül 2026 saat 14.10 ile 20.00 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Kesintinin elektrik arızasından kaynaklandığı belirtildi. Kayaköy, Karakova, Seyrekli ve Karadoğan mahallelerinin kesintiden etkileneceği bildirildi.