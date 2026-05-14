İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Siteler Mahallesi’nde 14.05.2026 tarihinde saat 16.20 ile 21.20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, su kullanım yoğunluğuna bağlı olarak depo seviyesinin düşmesidir.

BAYRAKLI

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 14.05.2026 tarihinde saat 17.16 ile 19.16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arızanın bulunduğu nokta 2166 Sokak No:14 olarak belirtilmiştir.

BORNOVA

Evka 3 Mahallesi’nde 14.05.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Arızanın, 119/1 Sokak içerisinde meydana geldiği ve bölge vanasının kapatıldığı bildirilmiştir.

FOÇA

Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 14.05.2026 tarihinde saat 09.40 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Petre Koyu mevkisindeki ana boru arızasıdır.

KARŞIYAKA

Cumhuriyet, İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde 15.05.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, istasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek bağlantı çalışmasıdır.

MENDERES

Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde 14.05.2026 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Bölgede basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabileceği belirtilmiştir.

MENEMEN

İstiklal, 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 14.05.2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır.

Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde ise 14.05.2026 tarihinde saat 11.50 ile 17.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 5185 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

TİRE

Cumhuriyet Mahallesi’nde 13.05.2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Adnan Menderes Mahallesi’nde 13.05.2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.