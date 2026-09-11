İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 14.06 ile 18.06 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.

BORNOVA

Barbaros, Gazi Osman Paşa, Tuna ve Yeşilova mahallelerinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, 4145 Sokak'ın 6 numaralı bina önünde meydana gelmiştir.

BUCA

Murathan Mahallesi'nde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 16.36 ile 17.50 arasında yaklaşık 1 saat 14 dakika süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Murathan Mahallesi 1244 Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

DİKİLİ

Uzunburun Mahallesi'nde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Uzunburun Mahallesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

Ulucak İstiklal Mahallesi'nde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru arızası nedeniyle bölgenin belirli kısımlarında su kesintisi uygulanmaktadır.

KİRAZ

Yeni Mahallesi'nde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Yeni Mahallesi Keltepe mevkisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

KONAK

Çınarlı Mahallesi'nde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, 1561 Sokak içerisinde meydana gelmiştir.

Anadolu, Millet ve Murat mahallelerinde ise 11 Eylül 2026 tarihinde saat 14.43 ile 18.43 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, 2474 Sokak'ın 2 numaralı bina önünde meydana gelmiştir.

MENDERES

Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 13.17 ile 19.17 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Develi, Tekeli ve Çileme mahallelerinde içme suyu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

MENEMEN

Fatih ve Yıldırım mahallelerinde 11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. Kesinti, Gediz Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle meydana gelmiştir.