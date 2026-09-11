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Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi Haber Videosunu İzle
Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde Arda Güler'in takıma döneceğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen milli yıldız, Rayo Vallecano mücadelesinde yeniden kadroda olacak.

  • Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında cezası nedeniyle görev yapamadıktan sonra Real Madrid takımına geri dönüyor.
  • Jose Mourinho, Camavinga, Bernardo ve Arda Güler'in geri döndüğünü açıkladı.
  • Real Madrid, dokuz günlük süreçte üç karşılaşmaya çıkacak.

Real Madrid, LaLiga'nın 5. haftasında oynayacağı Rayo Vallecano karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken Jose Mourinho'dan Arda Güler'le ilgili açıklama geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında cezası nedeniyle görev yapamayan Arda Güler'in yeniden takıma döneceği belirtildi.

MOURINHO MÜJDEYİ VERDİ

Yoğun fikstür nedeniyle bazı futbolcularını dinlendirebileceğini belirten Mourinho, Rayo Vallecano karşısında daha dinç isimlere şans verebileceğinin sinyalini verdi.

Portekizli teknik adam, "Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık" dedi.

"ARDA GERİ DÖNÜYOR"

Mourinho daha sonra Arda Güler'in de aralarında bulunduğu üç futbolcunun dönüşünü açıklayarak, "Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

9 GÜNDE 3 MAÇ

Real Madrid'in dokuz günlük süreçte üç karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Mourinho, şu anda tamamen Rayo Vallecano maçına odaklandıklarını söyledi.

Mourinho, "Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
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