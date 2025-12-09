İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

BAYRAKLI / İZMİR

Çay Mahallesi: 2093 Sokak, 2092 Sokak, Şehit Hakan Uysal Sokak, 2102 Sokak, 2103 Sokak, 2104 Sokak, 2106 Sokak, 2107 Sokak, 2109 Sokak, 2110 Sokak, 2111 Sokak, 2112 Sokak, 2113 Sokak, 2133 Sokak, 2135 Sokak, 2136 Sokak, 2137 Sokak.

Çalışma Saati: 09:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi Mahallesi: Yavuz Caddesi, 608 Sokak, 607 Sokak, 606 Sokak, 605 Sokak, 604 Sokak, 603/1 Sokak, 603 Sokak, 600 Sokak, 595 Sokak, 601 Sokak.

Çalışma Saati: 09:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.

BORNOVA / İZMİR

Kavaklıdere Mahallesi: Emek Sokak, Dilek Sokak, Derya Sokak, Dere Sokak, Akgün Sokak, Orman Sokak, Cemre Sokak, İncir Sokak, Kavak Sokak, Ankara Caddesi, Özen Sokak, Ören Sokak, Çıtak Sokak, Rüzgar Sokak, Kışla Sokak, Kekik Sokak, Gözde Sokak, Eylül Sokak, Ergen Sokak.

Yeşilçam Mahallesi: Kavaklıdere Caddesi.

Çalışma Saati: 10:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli Mahallesi: Kazım Dirik Caddesi, Kartal Sokak, Karacan Sokak, Hüseyin Demir Caddesi, Hüseyin Acar Caddesi, Göçbeyli Yolu, Gani Sokak, Doğan Sokak, Dallık Caddesi, Cami Çıkmazı Sokak, Bölcek Caddesi, Biçer Sokak, Aslı Sokak, Sezen Sokak, Pehlivanlar Sokak, Bahçıvan Sokak, Palamut Sokak, Arslanlar Sokak, Mine Sokak, Alhatlı Caddesi, Döşeme Sokak, Horoz Sokak, Hurşit Sokak, Karagöz Sokak, Görkem Sokak, Arapalanı Meydanı, Can Sokak, Yıldırım Sokak, Karahan Sokak, Mısırlı Sokak, Mümin Sokak, Şelale Sokak, Şakir Sokak, Kiraz Sokak, Taşlık Sokak, Dayılar Sokak, Devrim Sokak, Susam Sokak, Akbaba Sokak, Hastane Sokak, Kumru Kaya Sokak, Özkan Sokak, Yılmazlar Sokak, Vatan Sokak, 1. Sanayi Sitesi Sokak, Dostluk Caddesi, Aydınlar Sokak, Aşçılar Sokak, Badem Sokak, Pamukçu Sokak, Güney Sokak, Yunus Sokak, Ceylan Sokak, Yakut Sokak, 29 Ekim Caddesi, Gümüş Sokak, Nergis Sokak, Bergama Caddesi, İmam Ali Sokak, Çalışkan Sokak, Çakırlar Sokak, Çakıl Sokak, Tahir Sokak, Selvi Sokak, Sağlık Sokak, Rahmi Bey Sokak, Nar Sokak, Mezarlık Caddesi, Köy İçi Yolu, Kumlukaya Sokak, Kozluca Caddesi, Uygar Sokak, Nazlı Sokak, Küçük Pınar Sokak, Savaş Sokak, Mescit Caddesi, Solaklar Sokak, Kadife Kafe Sokak, Karalar Sokak, Şeref Sokak, Zümrüt Sokak, Canbazlar Sokak, Palalar Sokak, Kocapınar Sokak, Kemaller Sokak.

Çalışma Saati: 09:00 – 15:00.

Durum: Planlandı.

BERGAMA / İZMİR

Halilağalar Mahallesi: Halilağalar Köyü İç Yolu.

İkizler Mahallesi: Karaömer Küme Evleri, İkizler Küme Evleri.

İneşir Mahallesi: Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu.

Yukarıada Mahallesi: Yukarıada Köyü İç Yolu.

Ürkütler Mahallesi: Ürkütler Köyü İç Yolu.

Oruşlar Mahallesi: Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri.

Topallar Mahallesi: Topallar Köyü İç Yolu.

Sarıcaoğlu Mahallesi: Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu.

Kırcalar Mahallesi: Kırcalar Merkez Küme Evleri.

Katrancı Mahallesi: Katrancı Sokak.

Karalar Mahallesi: Karalar Merkez Küme Evleri, Karalar Köyü İç Yolu.

Gültepe Mahallesi: Gültepe Köyü İç Yolu.

Çalışma Saati: 10:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa Mahallesi: 1000 Sokak.

Çalışma Saati: 09:00 – 15:00.

Durum: Planlandı.

ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe Mahallesi: 8154 Sokak, 8160 Sokak, 8161 Sokak, 8164 Sokak, 8169 Sokak, 8169/1 Sokak, Dere Caddesi, 8128 Sokak, 8128/1 Sokak, 8142 Sokak, 8143 Sokak, 8143/1 Sokak, 8144 Sokak, 8145 Sokak.

Yakakent Mahallesi: 8168 Sokak.

Güzeltepe Mahallesi: 8133 Sokak, 8154/1 Sokak, 8164/1 Sokak, 8166 Sokak, 8167 Sokak, 8173 Sokak.

Köyiçi Mahallesi: 8055/1 Sokak, 8084 Sokak, 8085 Sokak, 8085/1 Sokak, Köyiçi Caddesi.

Çalışma Saati: 09:00 – 15:00.

Durum: Planlandı.

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum Mahallesi: Dinçer Sokak, Polyak 14 Sokak, Polyak 41 Sokak, Polyak 7 Sokak, Polyak Sokak, Yener Sokak, Polyak 38 Sokak, 583/1 Sokak, 576/1 Sokak, Grupkent 20 Sokak, 105 Evler Sokak, Poylak 42 Sokak, Girne Siteler Sokak, Polyak 9 Sokak, Zeytinlik Sokak, Poylak 40 Sokak, Polyak 4 Sokak, Akzambak 2 Sokak, Polyak 19 Sokak, Polyak 25 Sokak, Polyak 27 Sokak, Polyak 29 Sokak, Polyak 33 Sokak, Polyak 35 Sokak, Polyak 21 Sokak, Polyak 8 Sokak, Polyak 37 Sokak, Polyak 24 Sokak, Polyak 2 Sokak, Polyak 15 Sokak, Polyak 6 Sokak, Polyak 10 Sokak, Polyak 12 Sokak, Polyak 13 Sokak, Polyak 11 Sokak, Polyak 20 Sokak, Polyak 5 Sokak, Polyak 3 Sokak, Polyak 18 Sokak, Polyak 16 Sokak, Polyak Atatürk Caddesi, Polyak 17 Sokak, Polyak 23 Sokak, Polyak 31 Sokak, Görkem Sokak, Polyak 44 Sokak, Grupkent 22 Sokak, 590 Sokak, Polyak 45 Sokak, Polyak 1 Sokak, 595 Sokak, Polyak 46 Sokak, Polyak 47 Sokak.

Çalışma Saati: 10:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum Mahallesi: Kabakum 11 Sokak, Kabakum 13 Sokak, Kabakum 2 Sokak, Kabakum 5 Sokak, Kabakum 6 Sokak, Kabakum Kurtuluş Caddesi, Köseler Sokak, İzmir Çanakkale Caddesi, Kabakum 7 Sokak, Kabakum 4 Sokak, Kabakum 9 Sokak, Kabakum 10 Sokak, Kabakum 8 Sokak, Kabakum Vatan Sokak, Kabakum Atatürk Sokak, Kabakum Cumhuriyet Caddesi, Kabakum 3 Sokak, Lavanta Sokak, Kabakum 14 Sokak, Kabakum 15 Sokak, Girne Siteler Sokak, Ayrancı Sokak, Kabakum 1 Sokak, Kabakum 12 Sokak.

Çalışma Saati: 10:00 – 16:00.

Durum: Planlandı.