İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ocak-1 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BORNOVA

31 Ocak 2026 tarihinde Egemenlik Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

31 Ocak 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇİĞLİ

31 Ocak 2026 tarihinde Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Köyiçi mahallelerini kapsayan bölgelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

31 Ocak 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi'nde saat 11.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Dağıstan Mahallesi'nin farklı bölgelerinde şebeke çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

BAYRAKLI

31 Ocak 2026 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi'nde farklı sokakları kapsayan şekilde saat 10.00 ile 13.00 arasında ve ayrıca saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BUCA

31 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal, Göksu, Çamlıpınar, Adatepe ve Dumlupınar mahallelerinde farklı saat aralıklarında olmak üzere şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler sabah saat 09.00'dan başlayarak akşam 17.00'ye kadar sürebilecektir.

URLA

31 Ocak 2026 tarihinde Özbek, Rüstem, Torasan, Altıntaş ve Yaka mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

MENEMEN

31 Ocak 2026 tarihinde Telekler Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

31 Ocak 2026 tarihinde Çambel, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

31 Ocak 2026 tarihinde Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ

31 Ocak 2026 tarihinde Ovakent ve Bademli mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

31 Ocak 2026 tarihinde İsmet Paşa, Mehmet Akif, Ulubatlı, Ufuk, Ferahlı ve 26 Ağustos mahallelerinde farklı saat aralıklarında olmak üzere şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bazı kesintiler gece saatlerinde kısa süreli olarak uygulanacaktır.

KİRAZ

31 Ocak 2026 tarihinde Gedik Mahallesi'nde farklı bölgeleri kapsayan şekilde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARABURUN

31 Ocak 2026 tarihinde Eğlenhoca, İskele, Mordoğan, Kösedere, İnecik, Saip, Sarpıncık, Tepeboz, Küçükbahçe, Parlak, Salman, Yayla, Anbarseki, Bozköy, Hasseki ve Merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

MENDERES

31 Ocak 2026 tarihinde Barbaros, Altıntepe, Kuyucak, Küner, Develi, Çatalca, Akçaköy, Cüneytbey, Dereköy, Yeniköy, Şaşal, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde gece saatlerinde başlayacak şekilde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.