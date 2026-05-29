İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30-31 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 30 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 30 Mayıs günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayraklı

Bayraklı ilçesinin Mansuroğlu Mahallesi’nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3713471’dir.

Bergama

Bergama ilçesinin Akçenger, Çobanlar, Dereköy Hacılar ve Tırmanlar mahallelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akçenger Köyü İç Yolu, Akçenger Küme Evleri, Çobanlar Köyü İç Yolu, Hacılar Köyü İç Yolu ve Tırmanlar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3711760’tır.

Bornova

Bornova ilçesinin Kazımdirik Mahallesi’nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 400. Sokak, 400/1. Sokak, 401. Sokak, 402. Sokak, 403. Sokak, 407. Sokak, 413. Sokak, 414. Sokak, 416. Sokak, 416/1. Sokak, 417. Sokak, 418. Sokak, 419. Sokak ve Ankara Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3713471’dir.

Kiraz

Kiraz ilçesinin Yeşildere Mahallesi’nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bayraklı Küme Evleri ile Keşkek Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3713208’dir.

Menemen

Menemen ilçesinin Gölcük ve Yeşil Pınar mahallelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 302/1. Sokak, 305/1. Sokak, 311/3. Sokak, 314. Sokak, 324. Sokak, 372/1. Sokak, 9301. Sokak, 9302. Sokak, 9304. Sokak, 9305. Sokak, 9306. Sokak, 9306/3. Sokak, 9307. Sokak, 9308. Sokak, 9309. Sokak, 9310. Sokak, 9311. Sokak, 9311/1. Sokak, 9311/4. Sokak, 9312. Sokak, 9312/1. Sokak, 9313. Sokak, Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Vali Kutlu Aktaş Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3712515’tir.

Onur BAYRAM
