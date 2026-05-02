İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

BAYINDIR

4 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3695090 numaralı planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle İbrahimçavuş, Çırpı Cami, Havuzbaşı ve Necati Uza bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695092 numaralı planlı çalışma nedeniyle Hisarlık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

3 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3694537 numaralı planlı çalışma nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında, 3694555 numaralı planlı çalışma nedeniyle Dağıstan ve Kaşıkçı bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 13.01 ile 17.55 saatleri arasında, 3694568 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kaşıkçı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3690928 numaralı planlı çalışma nedeniyle Atmaca ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3692955 numaralı planlı çalışma nedeniyle Aşağıkırıklar bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, 3695040 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yukarıbey Kaplan bölgesinde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında, 3691014 numaralı planlı çalışma nedeniyle Çobanlar, Dereköy Hacılar, Akçenger ve Tırmanlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, 3695046 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yukarıbey Kaplan bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUCA

3 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3693670 numaralı planlı çalışma nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3694283 numaralı planlı çalışma nedeniyle Zafer, 29 Ekim ve Adatepe mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3694284 numaralı planlı çalışma nedeniyle Karacaağaç, Kırklar, Belenbaşı ve Doğancılar mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3693169 numaralı planlı çalışma nedeniyle Fırat Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3694998 numaralı planlı çalışma nedeniyle Çamlık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇEŞME

4 Mayıs 2026 tarihinde 06.00 ile 09.00 saatleri arasında, 3695169 numaralı planlı çalışma nedeniyle İsmet İnönü, Sakarya, Cumhuriyet, Dalyan, 16 Eylül, Altınyunus, Boyalık, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında, 3695172 numaralı planlı çalışma nedeniyle Reisdere, Celal Bayar, Yalı ve Şifne bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında, 3695179 numaralı planlı çalışma nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 06.00 ile 08.00 saatleri arasında, 3695183 numaralı planlı çalışma nedeniyle İsmet İnönü, Sakarya, Ilıca, Fahrettinpaşa, Dalyan, Cumhuriyet, Çakabey, Boyalık, Altınyunus ve 16 Eylül bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

FOÇA

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3695334 numaralı planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Kazım Dirik, Hacıveli ve Yenibağarası bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3694317 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kahramandere ve Yelki mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3695001 numaralı planlı çalışma nedeniyle Payamlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3695001 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kavacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3695293 numaralı planlı çalışma nedeniyle Ali Fuat Erden ve Limontepe bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3695297 numaralı planlı çalışma nedeniyle Ali Fuat Erden Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3689464 numaralı planlı çalışma nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3695000 numaralı planlı çalışma nedeniyle Sancaklı ve Yamanlar bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENEMEN

3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3693602 numaralı planlı çalışma nedeniyle Gazi, 29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet ve Ulus bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695189 numaralı planlı çalışma nedeniyle Ulus Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3693143 numaralı planlı çalışma nedeniyle Bozalan bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695215 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695217 numaralı planlı çalışma nedeniyle Ulus Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3692967 numaralı planlı çalışma nedeniyle Süleymanlı, Telekler, Turgutlar, Bozalan, Görece, İğnedere ve Kır bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3692972 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yahşelli, Yayla, Süleymanlı, Değirmendere, Görece, Hasanlar ve İğnedere bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ

3 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694832 numaralı planlı çalışma nedeniyle İlkkurşun bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694834 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yusufdere ve Kayaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3694842 numaralı planlı çalışma nedeniyle Karakova bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694846 numaralı planlı çalışma nedeniyle Artıcak bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3695608 numaralı planlı çalışma nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694836 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yusufdere ve Kayaköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3694848 numaralı planlı çalışma nedeniyle Artıcak bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3695001 numaralı planlı çalışma nedeniyle Gölcük, Gödence ve Çamtepe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695027 numaralı planlı çalışma nedeniyle Sığacık Mahallesi’nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695028 numaralı planlı çalışma nedeniyle Sığacık Mahallesi’nin Akkum Caddesi, Liman Caddesi, Sığacık Caddesi ve çevresindeki sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3695030 numaralı planlı çalışma nedeniyle Sığacık Mahallesi’nin Akkum Caddesi, Liman Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve çevresindeki sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.