İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat-1 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Çeşme

Çeşme ilçesinde 02 Mart 2026 tarihinde saat 06.00 ile 08.00 arasında, Kesinti ID 3647163 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şifne, Reisdere, Celal Bayar, Ardıç, Germiyan ve Alaçatı Yalı mahallelerinde belirtilen çok sayıda sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı ilçede 02 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, Kesinti ID 3647171 kapsamında Germiyan Mahallesi genelinde, köy iç yolları, küme evleri ve ilgili sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID 3644390 kapsamında Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde yer alan cadde ve sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID 3640936 kapsamında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde belirtilen sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte saat 10.00 ile 10.15 arasında, Kesinti ID 3646171 kapsamında Alaybey, Tuna ve Tersane mahallelerinde yer alan çeşitli sokak ve caddelerde kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 28 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 ile 16.15 arasında, Kesinti ID 3646173 kapsamında Tersane, Tuna ve Alaybey mahallelerinde belirlenen sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Karşıyaka ilçesinde 01 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, Kesinti ID 3644847 kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde belirtilen bulvar, cadde ve sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 02 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID 3647061 kapsamında Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde yer alan ilgili sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, Kesinti ID 3642120 kapsamında Kırcalar, Oruşlar, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, Topallar, Ürkütler, Yortanlı, Yukarıada, Çaltıkoru, Çürükbağlar, Örenli, Pirveliler, Akçenger, Çeltikçi, Çobanlar, Dereköy, Eğiller, Gültepe, Dereköy Hacılar, Halilağalar, İkizler, İneşir, Karalar ve Katrancı mahalle ve köylerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID 3646410 kapsamında Zeytindağ Mahallesi'nde birçok cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 28 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID 3646541 kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde belirtilen sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama ilçesinde 01 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Kesinti ID 3641144 kapsamında Zeytindağ Mahallesi'nde yer alan küme evleri, iskele bölgesi, İzmir Çanakkale Yolu ve ilgili sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID 3647022 kapsamında Zeytindağ Mahallesi genelinde çok sayıda cadde, sokak ve küme evinde; ayrıca Bozyerler Mahallesi'nde Yuntdağ Yolu ve köy iç yolunda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 16.00 arasında, Kesinti ID 3647023 kapsamında Zeytindağ Mahallesi genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 02 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, Kesinti ID 3647106 kapsamında Kaşıkçı, İslamsaray ve Kurtuluş mahallelerinde belirtilen sokak ve küme evlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.