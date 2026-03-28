İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29-30 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliağa

29 Mart 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde üç planlı kesinti bulunmaktadır. İlk kesinti, Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Kesinti, 3491. Sokak, 3521. Sokak, 3487. Sokak ve 3489. Sokak çevresini kapsamakta olup kesinti numarası 3664457’dir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kurtuluş ve Kültür mahallelerinde bir başka planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti, Kurtuluş Mahallesi’nde 676, 680, 686, 688, 689, 692, 675, 674, 679, 683, 691 ve 669. sokaklar ile 670. Sokak, Güzelhisar Caddesi ve Küme Evleri bölgesini; Kültür Mahallesi’nde ise Çamlık Caddesi ile 701, 699, 698, 703 ve 704. sokakları kapsayacaktır. Bu çalışmanın kesinti numarası 3665164’tür.

Yine 29 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kültür Mahallesi’nde ayrı bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Bu kesinti 718, 712, 691 Sakin, 723, 720, 719, 713, 711, 704, 701, 698, 714, 707, 702, 722 ve 703. sokaklar ile Çamlık Caddesi çevresini kapsamakta olup kesinti numarası 3665165’tir.

Bayındır

28 Mart 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde dört planlı kesinti yer almaktadır. İlk kesinti 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde uygulanacaktır. Yusuflu Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Cin Kulesi Küme Evleri ve Yusuflu Köyü Küme Evleri; Yakacık Mahallesi’nde Yüksel Sokak, Bayındır Yolu, Gazi Atatürk Küme Evleri, Şirinkır Sokak, Buruncuk Yolu ve Yakacık Sokak; Fatih Mahallesi’nde Taş Köprü Küme Evleri; Buruncuk Mahallesi’nde ise Demiryolu Altı Sokak ve Buruncuk Küme Evleri etkilenecektir. Kesinti numarası 3660545’tir.

Aynı gün Havuzbaşı Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Bayındır Torbalı Yolu ve Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri bölgesini kapsayacak olup kesinti numarası 3665530’dur.

28 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Çınardibi, Osmanlar, Dernekli ve Balcılar mahallelerinde de planlı kesinti yapılacaktır. Çınardibi Mahallesi’nde çok sayıda küme ev ve köy içi yol bölgesi, Osmanlar Mahallesi’nde Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri ve Kestanelik Sokak, Dernekli Mahallesi’nde Mersinli Sokak, Çınardibi Köy Yolu Caddesi ve Dernekli Sokak, Balcılar Mahallesi’nde ise Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sokak ve Balcılar Yolu Sokak etkilenecektir. Kesinti numarası 3665540’tır.

30 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde yeniden planlı kesinti uygulanacaktır. Yusuflu Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Bayındır Yolu, Cin Kulesi Küme Evleri ve Yusuflu Köyü Küme Evleri; Yakacık Mahallesi’nde Yakacık Sokak, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sokak ve Yüksel Sokak; Buruncuk Mahallesi’nde Demiryolu Altı Sokak ve Buruncuk Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Fatih Mahallesi de kapsam içindedir. Kesinti numarası 3660547’dir.

Yine 30 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Söğütören, Elifli, Fırınlı, Tokatbaşı, Sadıkpaşa, Karahalilli, Yeşilova, Kızılcaağaç, Atatürk, Hacı İbrahim, Hatay ve Çamlıbel mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Bu kapsamda köy içi yollar, küme evleri, mahalle sokakları ve bazı ana caddeler etkilenmektedir. Kesinti numarası 3666373’tür.

Bayraklı

29 Mart 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi’nde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 2132/2. Sokak, 2132/1. Sokak, 1594/1. Sokak, 1586/16. Sokak ve Manas Bulvarı çevresini kapsamakta olup kesinti numarası 3666285’tir.

30 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında Cengizhan, Alpaslan ve Çiçek mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Cengizhan Mahallesi’nde çok sayıda 2181 ve 1615 numaralı sokak; Alpaslan Mahallesi’nde 2183. Sokak ile 1620 ve 1615 numaralı sokakların bir bölümü; Çiçek Mahallesi’nde ise 1615/20, 1615/23 ve 1637/17. sokaklar etkilenecektir. Kesinti numarası 3666243’tür.

Aynı gün 09.00 ile 09.15 saatleri arasında Cengizhan, 75. Yıl, Alpaslan, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde kısa süreli bir planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti birçok sokak ve bağlantı yolunu kapsamakta olup kesinti numarası 3666246’dır.

Yine 30 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Cengizhan ve Alpaslan mahallelerinde daha uzun süreli bir kesinti uygulanacaktır. Cengizhan Mahallesi’nde 2181, 2195 ve 1615 numaralı sokakların bazı bölümleri; Alpaslan Mahallesi’nde ise 1615 ve 1620 numaralı sokakların belirli kısımları etkilenecektir. Kesinti numarası 3666251’dir.

Bornova

28 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Gökdere Caddesi ile Ceylan, Erdem, Güvercin, Kale, Nehir, İnci ve Akgül sokaklarını kapsamakta olup kesinti numarası 3665552’dir.

29 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti, 183/1. Sokak, 180/1. Sokak, 180. Sokak, 194. Sokak, Zafer Caddesi, Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu ve Gediz Caddesi çevresini kapsayacaktır. Kesinti numarası 3664939’dur.

Yine 29 Mart 2026 tarihinde Gökdere Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bir başka planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti Ceylan, Erdem, Gökdere, Güvercin, Kale, Nehir, Çiğdem, İnci ve Akgül sokaklarını kapsamakta olup kesinti numarası 3666607’dir.

Buca

28 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti, Toker Sokak, Çamlık Sokak, Koca Musa Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi çevresini kapsamakta olup kesinti numarası 3661522’dir.

Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Hürriyet ve İnkılap mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Hürriyet Mahallesi’nde 456, 458, 460, 462, 464, 464/1, 480, 486, 495, 497, 499, 501 ve 501/1. sokaklar; İnkılap Mahallesi’nde ise Mehmet Akif Caddesi, Akdoğan Caddesi, 569, 510 ve 508. sokaklar etkilenecektir. Kesinti numarası 3665704’tür.

30 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Yıldızlar Mahallesi’nde yeniden planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti Çamlık Sokak, Koca Musa Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi ve Toker Sokak çevresini kapsamakta olup kesinti numarası 3667092’dir.

Foça

28 Mart 2026 tarihinde Foça ilçesinde Yenibağarası Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Gardenya, Funda, Şebboy, Zerrin, Korunga, Piyan, Palmiye, Şakayık, Erguvan, Melisa, Böğürtlen, Adaçayı, Yenibahar, Hanımeli, Limon, Hezaren, Çay, Kasımpatı, Mor Menekşe, Azelya, İris, Sedir, Ortanca, Reyhan, Laden, Sümbül, Çuha ve Gece Sefası sokakları ile 1033, 1034, 1035 ve 1036. sokakları, ayrıca İmamtepe Mevki Küme Evleri bölgesini kapsamaktadır. Kesinti numarası 3664487’dir.

Aynı gün yine Yenibağarası Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Bu kesinti 1001, 1002, 1002/1, 1003, 1004, 1005, 1011, 1011/1, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018 ve 1019. sokaklar ile Yenifoça Caddesi ve Killik Mevki Küme Evleri bölgesini kapsamaktadır. Kesinti numarası 3664866’dır.

29 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacıveli, Yenibağarası ve Kemal Atatürk mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Hacıveli Mahallesi’nde 40/1, 40/2, 39/1, 20/4, 409, 411, 411/1, 412, 412/1, 413, 414, 414/1, 415, 416, 418, 430, 434/1, 436, 438, 439 ve 440. sokaklar ile Foça İzmir Karayolu; Yenibağarası Mahallesi’nde 20. Sokak; Kemal Atatürk Mahallesi’nde ise Atatürk Caddesi ile 571, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593 ve 594. sokaklar etkilenecektir. Kesinti numarası 3664513’tür.

30 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında Foça merkezde geniş kapsamlı bir planlı kesinti yapılacaktır. Atatürk, İsmetpaşa ve Fevzipaşa mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak, sahil yolu ve bağlantı noktası bu kesintiden etkilenecektir. Kesinti numarası 3655966’dır.

Yine 30 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında Fevzipaşa Mahallesi 264. Sokak’ta ayrıca bir planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3655970’dir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yenibağarası Mahallesi’nde yeniden planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti önceki gün belirtilen çiçek isimli sokaklar ile 1033, 1034, 1035 ve 1036. sokakları ve İmamtepe Mevki Küme Evleri bölgesini kapsamakta olup kesinti numarası 3664530’dur.

30 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yenibağarası, Mustafa Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Hacıveli ve Fevzi Çakmak mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kapsamda Yenibağarası Mahallesi’nde çok sayıda 1000’li sokak, mevki ve küme evleri; Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde Sadullah Sever Caddesi ve 494. Sokak; Koca Mehmetler Mahallesi’nde Şehit Er Veli Yılmaz Sokak, 20/4. Sokak ve 40/5 Küme Evleri; Hacıveli Mahallesi’nde 20. Sokak etkilenecektir. Fevzi Çakmak Mahallesi de kapsamdadır. Kesinti numarası 3666280’dir.

Güzelbahçe

28 Mart 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 2199’dan 2328’e kadar çeşitli sokaklar ile Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Şehit İlhami Yılmaz Caddesi; Yelki Mahallesi’nde ise 2272 ve 2336. sokaklar etkilenecektir. Kesinti numarası 3664868’dir.

30 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yelki Mahallesi’nde ayrıca planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3665564’tür.

Kemalpaşa

28 Mart 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde Yenikurudere, Kamberler ve Bayramlı mahallelerinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Yenikurudere Mahallesi’nde Yeni Kurudere Yolu, Kamberler Mahallesi’nde Kamberler Yolu Küme Evleri ve Kamberler Köyü İç Yolu, Bayramlı Mahallesi’nde ise Bayramlı Yolu Küme Evleri ve Bayramlı Köyü İç Yolu etkilenecektir. Kesinti numarası 3665540’tır.

29 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Akalan Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti, Akalan Köyü İç Yolu ile 1500, 1501, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539 ve 1540. sokakları kapsamaktadır. Kesinti numarası 3665827’dir.

Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Kuyucak ve Ansızca mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kuyucak Mahallesi’nde Kuyucak Yolu Küme Evleri, Ansızca Mahallesi’nde ise Ansızca Köyü İç Yolu ve Ansızca Köy Yolu etkilenecektir. Kesinti numarası 3666379’dur.

Seferihisar

28 Mart 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde Turgut, Ulamış ve Düzce mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Turgut Mahallesi’nde Depo Sokak, Çiçek Sokak, Yakıcılar Sokak, Tepe Sokak, Pınar Sokak, Gazi Paşa Sokak, Ege Sokak, Cami Sokak, Çıkmaz Sokak, Eğitim Sokak, Demokrasi Meydanı, Turgut Bozyer Küme Evleri ve Araplar Küme Evleri; Ulamış Mahallesi’nde çok sayıda sokak, küme evi, köy yolu ve ana cadde; Düzce Mahallesi’nde ise Hürriyet Caddesi, Hacı Ahmet Sokak, Dere Sokak, Irmak Sokak, Hereke Caddesi, Lojman Caddesi ve çeşitli küme evleri ile bağlantı yolları etkilenecektir. Kesinti numarası 3665553’tür.