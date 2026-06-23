İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliağa

Aliağa ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Örnekkent ve Yeni mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih, Mimar Sinan ve Horozgediği mahallelerinde de kesinti uygulanacaktır.

Aliağa’da 24 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

25 Haziran 2026 tarihinde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Bozköy ve Fatih mahallelerinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Fatih Mahallesi’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

Bergama

Bergama ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Zeytindağ Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 16.00 saatleri arasında Akçenger, Çaltıkoru, Çeltikçi, Çobanlar, Çürükbağlar, Dereköy, Dereköy Hacılar, Eğiller, Gültepe, Halilağalar, İkizler, İneşir, Karalar, Katrancı, Kırcalar, Örenli, Oruşlar, Pirveliler, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, Topallar, Ürkütler, Yortanlı ve Yukarıada mahallelerinde kesinti planlanmıştır. Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Sağancı Mahallesi’nde de elektrik kesintisi olacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Beşyol ve Karaçam mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Haziran 2026 tarihinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde kesinti planlanmıştır. Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Çamiçi, Karaçam, Kayadibi ve Eğridere mahallelerinde; 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ise Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Haziran 2026 tarihinde Bornova’da 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Erzene ve Evka 3 mahallelerinde kısa süreli kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakaköy, Beşyol ve Sarnıçköy mahallelerinde; 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Evka 3 Mahallesi’nde; 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde ve 16.00 ile 16.30 saatleri arasında Erzene ile Evka 3 mahallelerinde kesinti planlanmıştır.

Buca

Buca ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde Efeler, Vali Rahmi Bey, Gaziler, Şirinkapı, Güven, Hürriyet, İnkılap, Laleli, İnönü, Mustafa Kemal, Karacaağaç ve Kırklar mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında değişen sürelerde planlanmıştır.

24 Haziran 2026 tarihinde Çamlık, Yiğitler, Barış, Belenbaşı, Kırklar, Atatürk, Kuruçeşme, Yıldız ve Adatepe mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacaktır. Bu kesintiler genel olarak 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

25 Haziran 2026 tarihinde Buca’da Zafer, Fırat, Göksu, Seyhan, Yeşilbağlar, Akıncılar, Karacaağaç, Belenbaşı, Mustafa Kemal, 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Yıldızlar mahallelerinde kesinti planlanmıştır. Bazı bölgelerde kesinti kısa süreli olacak, bazı bölgelerde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecektir.

Foça

Foça ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak, Hacıveli, Ilıpınar, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Kozbeyli, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası ve Yeniköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Ilıpınar Mahallesi’nde de kesinti planlanmıştır.

Karaburun

Karaburun ilçesinde İskele Mahallesi’nde 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında ise Bahriye Üçok Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır.

24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler ve Örnekköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy mahallelerinde kesinti planlanmıştır. Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerinde de şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak, Artıcak, İlkkurşun, Yolüstü ve Birgi mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmıştır. Bu kesintiler çoğunlukla 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

24 Haziran 2026 tarihinde Yılanlı, Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey, Yolüstü, Bıçakçı, Bozcayaka, Kemenler, Pirinççi, Alaşarlı, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kızılcaavlu, Köfündere, Kurucuova, Orhangazi, Uzundere, Yeşilköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy, Yusufdere ve Birgi mahallelerinde kesintiler uygulanacaktır. Bazı kesintiler gece saatlerinde, bazıları ise gündüz saatlerinde yapılacaktır.

25 Haziran 2026 tarihinde Bebekler, Çamyayla, Dereuzunyer, Suçıktı, Tosunlar, Demircili, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Üzümlü, Bıçakçı ve Yılanlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı sürelerde uygulanacaktır.

Selçuk

Selçuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00’te başlayıp 25 Haziran 2026 tarihinde saat 05.00’te sona erecek şekilde Belevi Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Demirci Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00’te başlayıp 25 Haziran 2026 tarihinde saat 05.00’te sona erecek şekilde Tulum Mahallesi’nde kesinti planlanmıştır.

25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Demirci ve Yeşilköy mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Ahmetli, Özbey ve Yeniköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.