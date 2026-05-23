İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24-25 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 557, 558, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 585 ve 641 sokaklar ile Abdi İpekçi Caddesi, Anadolu Caddesi, Çağatay Sokak, Gurbet Sokak, Güzelhisar Caddesi, Ramazan Sokak ve Rumeli Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3707830’dur.

BAYRAKLI

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Osmangazi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 617/11, 617/8 ve 617/9 sokaklar ile Yavuz Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711464’tür.

BERGAMA

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çitköy, Doğancı, Ferizler ve Paşaköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Doğancı Merkez Küme Evleri, Ferizler Köyü İç Yolu ve Paşaköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711426’dır.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711531’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.21 ile 17.00 saatleri arasında İsmailli Hacılar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711538’dir.

BORNOVA

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kiraz Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3707599’dur.

23.05.2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kiraz Sokak, Nilüfer Sokak ve Poyraz Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3707605’tir.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Birlik, Işıklar, Karacaoğlan, Yeşilova ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 4174/7, 4184/2, 4184/3 ve 4499 sokaklar ile İzmir Çevre Yolu Otogar Bağlantısı, Kamil Tunca Caddesi, Kemalpaşa Caddesi ve Otobüs Durağı çevresi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711787’dir.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Doğanlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1487, 1517, 1526, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1544, 1545, 1546 ve 1550 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712338’dir.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712344’tür.

BUCA

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 206/5 Sokak ve 293/14 Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711484’tür.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3712344’tür.

GAZİEMİR

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 813/1 Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712638’dir.

KARABAĞLAR

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Ali Fuat Erden ve Limontepe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 9754, 9757, 9761, 9763/1, 9770, 9770/1, 9771, 9780, 9782 ve 9783 sokaklar ile Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3707670’dir.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Uzundere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3968 numaralı sokak ve bağlı alt sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712634’tür.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Uzundere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967 ve 3968 numaralı sokaklar ile Eski İzmir Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712638’dir.

KARŞIYAKA

23.05.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Mavişehir Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Opera Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711475’tir.

23.05.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Dedebaşı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6051, 6051/1, 6051/2, 6054, 6054/1 ve 6055 sokaklar ile Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711678’dir.

KONAK

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 1. Kadriye, 2. Kadriye ve Duatepe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 628, 687, 690, 690/1, 692, 693, 694, 694/1, 695, 696, 697, 698/2, 701, 733, 734, 738 ve 739 sokaklar ile Konak Tüneli çevresi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711511’dir.

ÖDEMİŞ

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bademli ve Ovakent mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Odeşe Küme Evleri ve Suluirim Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711468’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Ovakent Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3711523’tür.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kayaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden mahalledeki çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712432’dir.

25.05.2026 tarihinde 09.15 ile 16.00 saatleri arasında Çaylı, Köfündere ve Orhangazi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Köfündere Küme Evleri ve Orhangazi Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712492’dir.

24.05.2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında Çamyayla ve Horzum mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamyayla Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu ve çevredeki çeşitli sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712696’dır.

TORBALI

23.05.2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Pancar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ayfer Durgut Caddesi, Göl Sokak, Kahraman Sokak, Sanayi Dükkânları Küme Evleri ve Şehit Erdinç Tekirli Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711649’dur.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3711653’tür.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Eğerci Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3712414’tür.

24.05.2026 tarihinde 09.45 ile 10.45 saatleri arasında İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712419’dur.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Göllüce, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Pamukyazı, Sağlık, Subaşı ve Tulum mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda sokak ile Sağlık Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712430’dur.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yazıbaşı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3712439’dur.

24.05.2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında Çapak, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712449’dur.

25.05.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 5552, 5554, 5558, 5560, 5562, 5563, 5565 ve 5567 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3712412’dir.