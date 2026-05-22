YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, CHP’nin "mutlak butlan" itirazının reddine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullanan Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu karar ilgili bölge adliye mahkemesi dairesi tarafından dün akşam itibariyle kurulumuza sistem üzerinden gönderilmiştir. Bunun üzerine bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tarafından başkanlığımıza verilen dilekçede CHP Olağanüstü Kurultayı'nda, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde İstanbul 39. Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 olağan kurultayında seçilen delegelerin delegelikleri sona erdiğinden, kongre kurultaylarında seçilenlerin görevlerine devam ettiği taleplerinin reddine.

"KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANACAK"

CHP vekili Av. Gökhan Sultan imzalı 22.5.206 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadi Yakupoğlu'nun CHP YSK temsilcili görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle tüm başvuruların dikkate alınmaması hususunda ayrıca karar verilmesine yer olmadığını. Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Mahkemesi tarafından gönderilen yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahallinin idaresine arar verilmiştir. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır."