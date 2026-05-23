Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte giriş arterlerinde araç yoğunluğu oluştu; polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini turizmin önemli merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai bitiminin ardından özel araçlarıyla yola çıktı. Akşam saatlerinden itibaren ilçenin giriş noktalarında trafik hareketliliği arttı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatil ulaşımının güvenli şekilde sağlanması amacıyla Torba Uygulama Noktası'nda trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, ilçeye giriş yapan araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Trafik ekipleri de sürücülere hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konularında uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için tatil süresince denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - MUĞLA

