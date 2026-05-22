Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemindeki etkisini sürdürüyor. Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı belirtildi. Kararın ardından CHP’de yaşanan gerilim dikkat çekerken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki iletişime çevrildi.

“ARADI AMA DÖNMEDİM”

Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam saatlerinde Özgür Özel’i telefonla aradığı öğrenildi. Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun aramasına dönüş yapmadığını belirterek, “Aradı ama dönmedim. Zaten ne konuşacağız” ifadelerini kullandı.

BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Özel, bugün yaptığı başka bir açıklamada ise bu kez kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından iki isim arasındaki gerilim ve iletişimsizlik tartışmaları sürerken, kısa süre sonra beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetinde olduğunu belirtti. Özel de bu niyeti memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

GÖZLER CHP’DEKİ YENİ SÜREÇTE

Mahkemenin verdiği karar sonrası CHP’de nasıl bir yol haritası izleneceği merak edilirken, parti içindeki siyasi hareketlilik sürüyor.